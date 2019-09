Eckernförde: Green Screen-Plakatmotiv 2020 : Mit Orang-Utans ins 14. Festival

„My Mother“ hat Fotograf Rainer Müller seine Aufnahme der Orang-Utans genannt.

von Gernot Kühl

16. September 2019, 19:30 Uhr

Eckernförde | Die beiden Orang-Utans, die in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Tierfotografie unter dem Titel „My Mother“ als Plakatmotiv für das Green Screen-Naturfilmfestival 2020 ausgewählt worden sind, sind schon einmal ein Fingerzeig auf ein Thema, um das es neben den Dauerthemen Artensterben und Klimawandel mit Sicherheit auch im nächsten Jahr gehen wird: die Vernichtung des Regenwalds und all seiner Bewohner für die Anpflanzung von Palmölplantagen, deren Öl in allen möglichen Schokoladenprodukten verwendet wird – auf das der Schmelz besonders zart wird. In der Verantwortung stehen – wie so oft – die Verbraucher und die Politik.