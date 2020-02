Reisevortrag in Fleckeby : Mit „Onkel Ernst“ durch die Weltgeschichte

Was Martin Steffens und Conny Ugé soll alles auf ihrer Weltreise erlebten, erzählen sie am 28. Februar beim KulturFleck.

von Achim Messerschmidt

24. Februar 2020, 14:55 Uhr

Fleckeby | Der Verein „KulturFleck“ lädt am Freitag, 28. Februar, zu einem Bildervortrag ein. Zu Gast sind Martin Steffens und Conny Ugé, die unter dem Motto „Knocking on heaVAN's door“ mit ihrer Hündin Laika und Onkel Ernst, einem VW-Bus Baujahr '89, den Globus umrundeten und von ihrer Reise „Von Berlin nach Boston über Osten“ berichten.

Ihre Fahrt führte sie durch viele Länder und endete in Boston an der Ostküste der USA. Ihr Grundgedanke war stets das Wissen um die Künstlichkeit politischer Grenzen, über die hinaus es Regionen und Kulturen zu entdecken und Menschen zu begegnen galt. Ihr Reisetagebuch, kann unter www.onkelernst.com nachgelesen werden. Es gibt tiefe Einblicke in die Begegnungen und ist ein Plädoyer für die Verbundenheit aller Menschen.

Die Veranstaltung findet um 19 Uhr in der Diele von Familie Greve-Wegner, Schmiederedder 12, statt. Der Eintritt ist frei.