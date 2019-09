TÖZ Eckernförde : Mit Malerei neue Stärken entdecken

Die Ostseekunst-Werkstatt zeigt ab Dienstag, 24. September, eine Ausstellung unter dem Titel „Lebenswasser“ im TÖZ.

Eckernförde | Stolz präsentiert Nadine Pewestorf ihr Bild, das sie selbst gemalt hat. „Elefanten“ heißt ihr Werk, das an der Wand im oberen Flur des Technik- und Ökologiezentrums (TÖZ) hängt. Ein blauer Himmel und ein gelb-orangefarbene Sonne sind ebenfalls zu sehen. Nadine Pewestorf arbeitet in der Eckernförder Werkstatt und gehört der Ostseekunst-Werkstatt Eckernförde an. Diese präsentiert ab Dienstag, 24. September, die neue Ausstellung unter dem Titel „Lebenswasser“, die bis zum 28. Oktober in den Fluren des TÖZ zu sehen ist. Die Eröffnung findet am Dienstag um 13 Uhr statt.

Seit 2010 bietet die Künstlerin Anna Brunner-Mocka die Gruppe für die Beschäftigten der Werkstatt an. Jeden Montag kommen bis zu acht Teilnehmer für zwei Stunden nach Carlshöhe ins Atelierhaus 60, um unter ihrer Anleitung zu malen und in eine andere Welt einzutauchen. Dabei kann jeder Teilnehmer seinen eigenen Fähigkeiten, Vorlieben für Farben und Formen, Vorstellungen und Fantasien entsprechend malen. „Die Erlaubnis, ohne Druck in einem schöpferischen Prozess zu sein und dennoch sich bildnerischen Herausforderungen zu stellen, generiert neue Ausdrucks- und Kommunikationsformen“, sagt Anna Brunner-Mocka, „mir geht es darum, dass jeder sehen kann, wo er seine Stärken hat.“

Das kann Anja von Keller, Leiterin der Werkstatt, einer Rehabilitationseinrichtung zur Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in das Arbeitsleben, nur bestätigen. „Unsere Beschäftigten können an dieser arbeitsbegleitenden Maßnahme teilnehmen und neue Fähigkeiten entdecken. Sie erfahren auf diese Weise, welches Potenzial in ihnen steckt.“

Unter dem Titel „Lebenswasser“ zeigen die Beschäftigten ihre eigenen Assoziationen zum Thema Wasser auf. Strukturell oder expressiv oder Drip-Painting – alles ist in der Ostseekunst-Werkstatt erlaubt. Zur Gruppe gehören aktuell Sascha Beyer, Mareike Bönki, Julia Christensen, Bettina Florian, Tanja Grimm, Kirsten Heuser, Ron Scheunemann, Jan Siemen, Daniela Spielberg, Nadine Pewestorf und Gabi Vogt. Thorsten Liliental, Leiter des TÖZ, freut sich über die farbenfrohe Ausstellung in seinen Räumen. Er hat der Gruppe sofort seine Unterstützung angeboten.

Ausstellung „Lebenswasser“ der Ostseekunst-Werkstatt im TÖZ, Marienthaler Str. 17, Eröffnung 24. September, 13 Uhr; zu s

ehen bis zum 28. Okt.

,

Mo. bis Do. 8-17 Uhr, Fr. 8-13 Uhr