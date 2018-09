Fashion Nights in Eckernförde : Mit diesen Outfits durch den Herbst

3.Eckernförder Fashion-Nights: Safrangelb, Smaragdgrün und Hummer setzen die Farb-Akzente

von Petra Baruschke

23. September 2018, 13:25 Uhr

Jetzt kann bitte die kühlere Jahreszeit kommen. Die 3. Eckernförder Fashion Nights am Wochenende in Carls Showpalast sorgten dafür, dass die auf den „shopping lists“ notierten Kaufwünsche der Eckernförderinnen in den nächsten Tagen und Wochen in den ortsansässigen Mode-Boutiquen Erfüllung finden können.

Im Vorfeld zu den beiden abendfüllenden Shows stellte Ideengeberin und Organisatorin Verena Weißgerber von der Dampsoft Akademie GmbH zufrieden fest: „Die 540 Eintrittskarten waren schnell verkauft und wir freuen uns über die positive Resonanz. Mit dem Standort Carls Showpalast haben wir das passende Ambiente gefunden.“

Den Show-Auftakt bildete eine Tanzeinlage der Hamburger Formation „Frollein Danz“ und anschließend kündigte Moderator York Lange von RadioBob mit „Villa Tausendschön“ bereits die erste Modepräsentation an. Die beiden Schwestern Iris Pieper und Nadine Grafe halten in der Kieler Straße 77 angesagte Mode und stilvolle Wohnaccessoires bereit. Auf dem „Catwalk“ dominierten somit die Trends für den Herbst: Leomuster, kuschelige Mäntel, Strickpullis und vieles in der interessanten Farbkombination safrangelb – schwarz. Witzige Karo-Hosen, voluminöse Wollschals und die Farbtöne hummer, violett und bordeaux wurden von Leonie Kopzcynski, Modehaus Hold, vorgestellt. Die angesagten Jogpants (das sind die sportlich-leger geschnittenen Hosen mit Kordelzug im Bund) sind weiterhin tragbar und müssen (noch) nicht im Schrank verschwinden.

Mit ihren beiden Geschäften „Herzstück“ und „Schönes und Anziehendes“ beweist Inhaberin Christine Schwendicke immer wieder ihre Stilsicherheit. Feminin und selbstbewusst waren die Modebeispiele, mit denen die Models das vorrangig weibliche Publikum begeisterten. Die frische Farbkombination grün mit grau, farbigen Sneakers, coolen Schirmmützen und mutigen Kopfbedeckungen oder Seidenmänteln wurden mit reichlich Applaus honoriert. Vor der halbstündigen Prosecco-Pause präsentierten die kurvigen Models für „Fräulein M.“ von Christine Müller mit Temperament und Persönlichkeit ihre neuen Herbstfarben orange, senfgelb oder terracotta. Gestärkt durch das kleine Fingerfood-Bufett vom Haby-Krog ging es in Runde zwei. Den Auftakt bildeten die individuellen Modetipps und neuen Trends aus Susanne Vollerts „Linum“ mit angesagten Wendemänteln, tailliert geschnittenen Hosen und witzigen aufgenähten Details auf kuscheligen Strickpullis und Sweatshirts. Dass Renate Begerow von „Classic Line“ ein Händchen für Mode besitzt, hat sich mittlerweile bis Hamburg herumgesprochen – viele Stammkundinnen nehmen den Weg in die Eckernförder Nikolaistraße, um sich hier kompetent beraten und einkleiden zu lassen. Eleganz für einen besonderen Anlass, edle Ledertaschen, feine Velourlederstiefeletten, Kaschmir-Pullover mit Tulpenärmeln oder klassische Outfits begeisterten hier auf dem Laufsteg.

Und wieder wurde sichtbar: Die Zeit der Magermodels ist endlich vorbei. Die Frauen auf dem „Catwalk“ signalisierten mit ihrer Weiblichkeit, dass Salat nicht mehr das einzige Nahrungsmittel darstellt. Mode darf wieder verführen! Das ist ein plausibles Argument, oder? Auch die Eckernförderinnen Sabine Rothe sowie Manuela Schröder mit Tochter Luise holten sich bei den Fashion Nights Argumente und Anregungen für ihre Besuche in den Eckernförder Modegeschäften. Dort kann übrigens – im Gegensatz zum Online-Kauf – an Ort und Stelle anprobiert werden und eine kostenlose Beratung gibt es noch dazu. Apropos kostenlos – für alle stand auf dem Sitzplatz eine „Wundertüte“ mit Nettigkeiten aus den teilnehmenden Geschäften bereit und das Auto Centrum Lass Eckernförde hatte per Verlosung einen Toyota Hybrid für ein Wochenende spendiert.

Mit Romantik aus dem Modehaus Max Hansen und dem obligatorischen Brautkleid wie auch auf internationalen Couture-Shows fanden die Abende der diesjährigen Fashion Nights einen fulminanten Abschluss.