Die „Bratärsche“ auf Tour : Mit dem Zwei-Takter bis nach München

Sehestedt | „Ihr riecht gut“ hätte ihnen ein Passant zugerufen, sagte Sönke Wendland (34) bei der Ankunft der acht Mopedfahrer. Und tatsächlich soll der Duft von Zweitakt-Öl deutlich angenehmer sein, als bei anderen Motoren. Das Schrauben an den flotten ein bis 3-PS-Maschinen und die Leidenschaft für die Mofas vereint die Jungs, die am Dienstag um 12.30 Uhr in Flensburg an der Hafenspitze gestartet sind und am 27. August in München ankommen wollen. Allerdings werden nicht alle Fahrer die komplette Strecke mit 27 Etappen und knapp 1700 Kilometern in Angriff nehmen. Nur Sebastian „Deichman“ Stark aus Stuttgart und der Mönkeberger Michael Hildebrandt haben sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, von Anfang bis zum Ende der „Mofa- und Moped Tour“ (Momoto) mitzufahren.

Die erste Etappe endete am Dienstag nach rund 80 Kilometern in Bokel. Dort wurde beim Klubheim der Mofabande gegrillt und übernachtet. Gestern ging es dann weiter nach Plön, heute weiter nach Lübeck und am Freitag bis nach Hamburg. Den direkten Weg nach München können die Mofafahrer nicht nehmen, denn Autobahnen sind für die Zweitakter natürlich tabu. Insgesamt werden es gut 800 Fahrer sein, die einzelne Etappen mitfahren“, sagt Sönke Wendland. Der 34-Jährige ist Mitglied der Bokeler Mofabande „Bratärsche“. Mitglieder dieses Klubs, aber auch von den „De Igels“ aus Plön, sind mit dabei sowie Mofa- und Mopedfahrer, die keinem Klub angehören.

In 27 Etappen mit 25 bis 30 Stundenkilometern geht es im Zwei-Takt für den guten Zweck quer durch die Republik. Alle Teilnehmer müssen ordentlich Sitzfleisch beweisen, „der Bratarsch ist da vorprogrammiert“, scherzt Wendland. Wendland selbst, der die erste Etappe konzipiert hat, ist mit seinem Zweirad am langsamsten, kommt maximal auf 30 Stundenkilometer. „Ich fahre vorweg“, sagt er, also muss sich der Rest seinem Tempo anpassen.

Auf der Reise dient ein Goldener Tank – ein aufwendig bearbeiteter ausgemusterter Moped-Tank – als Spendenbüchse für Schaulustige und Tourenteilnehmer. Er ist der „Staffelstab“ und wird an jedem Abend an die nächste Reisegruppe weitergereicht. In München soll der dann hoffentlich prall gefüllte Tank geleert werden. Der Erlös wird am Ende der Arche Deutschland gespendet, einem Verein, der Projekte für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen fördert. „Vor zwei Jahren kamen rund 1000 Euro zusammen“, erinnert Wendland an die Premiere der Aktion. Außerdem werden auf jeder Etappe von den Fahrern zwei Rotbuchen gepflanzt. Eine steht seit Dienstag in Gammelby, die andere beim Klubheim in Bokel. Mit dieser Aktion wollen sie den CO2-Ausstoß auf ihrer Tour quer durch Deutschland etwas ausgleichen.

In Bokel angekommen wurde gleich Kassensturz gemacht und der Goldene Tank geleert. Nach 80 Kilometern zählten sie knapp 150 Euro.



von Achim Messerschmidt

erstellt am 03.Aug.2017 | 06:03 Uhr