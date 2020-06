Brodersby : Mit dem Nabu Nordschwansen in die Natur

Nicht alle Angebote des Nabu fallen aufgrund der Corona-Pandemie aus. Bei Wanderungen kann der Abstand eingehalten werden.

von Arne Peters

25. Juni 2020, 09:35 Uhr

Brodersby | Aufgrund der Corona-Pandemie müssen in diesem Jahr folgende Nabu-Veranstaltungen ausfallen: So wird weder „Keschern für die ganze Familie“, mittwochs vom 1. Juli bis 2. September, noch der Naturerlebnistag am Schönhagener Strand am 2. August mit Kaffee und Kuchen angeboten. Der Nabu-Ortsverein teilt mit, dass noch nicht klar sei, ob die Bildervorträge in der Vamed-Rehaklinik Schloss Schönhagen ab Juli wieder stattfinden können. Sehr wahrscheinlich wären sie aber ausschließlich für die Patienten, so Vorsitzender Karl-Christoph Jensen.

Folgende öffentliche Wanderungen sind geplant (Start jeweils an der Touristinfo): Sonntag, 12. Juli, 9.30 Uhr: „Brutzeit bei Sandregenpfeifer und Zwergseeschwalbe“; Sonntag, 26. Juli, 9.30 Uhr: Von „Unkräutern“ und anderen Pflanzen; Sonntag, 16. August, 9.30 Uhr: „Galloway-Rinder am Schwansener See – natürliche Rasenmäher im Auftrag des Naturschutzes“; Sonntag, 30. August, 9.30 Uhr: „Schwäne im Verlobungsschwarm – auf der Suche nach dem Partner fürs Leben“ Freitag, 18. September, 18.30 Uhr: „Der Star – Schwarze Wolken über dem See“ – Abendwanderung; Sonntag, 11. Oktober, 9.30 Uhr: „Wildgänse am Schwansener See“; Sonntag, 25. Oktober, 9.30 Uhr: „Aufbruch der Zugvögel – Ankunft der Wintergäste“, Jahresabschlusswanderung ins Naturschutzgebiet Schwansener See.

Die Teilnehmerzahl zu den Wanderungen ist auf zehn Personen begrenzt, es müssen Sicherheitsabstände von zwei Metern einzuhalten. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei. Anmeldungen mit Kontaktdaten sind erforderlich und können unter Tel. 04644/1003 oder per E-Mail unter karl.jensen@t-online.de erfolgen.

Die Nabu-Naturstation im NSG-Schwansener See bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Aussichtsplattform ist seit dem 15. Juni geöffnet.