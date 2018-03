Konzert Musikzug Alt Duvenstedt : Mit dem Musikzug in den Frühling

In der ausverkauften Stadthalle präsentierten die Alt Duvenstedter am Mittwoch ein tolles Konzert. 520 Zuschauer waren restlos begeistert.

Kein Frühlingsanfang im Ostseebad ohne ein schwungvolles und abwechslungsreiches Konzert des Musikzuges Alt Duvenstedt – jedes Jahr im März tritt die Big Band in der Stadthalle auf, sehr zur Freude der mittlerweile großen Fangemeinde. Am Mittwochabend war es wieder einmal soweit. Ausverkauft bis auf den letzten Platz, musste Hausmeister Jörg Leckband die Seitenbestuhlung öffnen, damit 520 Zuschauer zwei Stunden lang einen bunten Reigen aus Pop, Schlager, Swing, Filmmelodien, Polka und Marsch erleben konnten.

Es ist immer wieder erstaunlich, was Freude an Musik und Spielleidenschaft hervorbringen können – auch wenn man in Feuerwehruniform spielt – der Musikzug Alt Duvenstedt unter der Leitung von Joachim Prechtl ist der beste Beweis dafür, dass auch Amateurmusiker Großartiges leisten können. Den Konzertauftakt machte ein Medley, komponiert aus Titeln der „Comedian Harmonists“. Die Alt Duvenstedter scheinen Glenn Miller zu lieben, denn von dem amerikanischen Jazz-Posaunisten, Bandleader, Komponisten und Arrangeur der Swing-Ära (1904 bis 1944) spielten sie nicht nur „Chattanooga Choo Choo“, bei dem Stefan Ramm mit seinem Tenorsaxofon das Solo spielte, sondern auch „A string of pearls“ – auch hier kam der Big Band-Sound voll zum Tragen, bei dem den Trompeten und den Saxofonen eine tragende Rolle zukommt.

Wie gewohnt moderierte Carsten Lehmann, ansonsten Saxofonist, mit bester Laune den Abend, gab einen kleinen Wetterbericht ab – es hatte in der Zwischenzeit zu schneien begonnen – und glänzte mit seinen Ansagen. Vor dem Medley aus russischen Melodien forderte er das Publikum auf: „Hier müssen Sie ein bisschen Geduld haben, es dauert so 8/9 Minuten. Wenn wir langsamer spielen, auch 12.“ Sie spielten nicht langsamer, sie brauchten genau 8 Minuten. Bei dem alten russischen Volkslied „Kalinka“ wurde sofort mitgeklatscht. Nach dem Medley waren erstmals an diesem Abend Begeisterungsrufe aus dem Publikum zu hören, das sich überwiegend aus Damen und Herren 60+ zusammensetzte. Unbestrittener Liebling der weiblichen Fans ist und bleibt Sänger und Trompeter Sebastian Arp. Er präsentierte das Chianti Lied im roten Glitzerjackett und hautenger schwarzer Hose – ein echter Hingucker. Beim Titel „Buona sera“, super am Solisten-Saxofon Jens Agger, schwang er gekonnt die Hüften und tanzte auf der Bühne, dass sich so manche Dame im Publikum wieder jung gefühlt haben dürfte. Sängerin Sandra Gosch sang im Duett mit Arp nicht nur zwei plattdeutsche Lieder, sondern glänzte, sehr elegant in einem bodenlangen weißen Abendkleid, in dem Stück „The Rose“ von LeAnn Rimes, für dessen gefühlvollen Vortrag sie viel Applaus erhielt. Ein Lob gab es auch für die Zuschauer: „Für das beste Mittwochspublikum, das wir diese Woche hatten, gibt’s noch eine Zugabe“ – mit diesem Spruch brachte Moderator Lehmann jeden zum Lachen. Zum Schluss gab es, wie sollte es anders sein, „In the mood“ von Glenn Miller.

Sichtbar beschwingt verließen die 520 Zuschauer den Saal. Beim Verlassen konnte man so manchen Fuß wippen sehen, wenn man genau hinschaute. Was will man mehr als Musiker.