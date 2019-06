Mit dem Mokick zum Nordkap

Das Abenteuer ihres Lebens: Freunde aus Lindau starten zur rund 4000 Kilometer langen Tour ans Nordpolarmeer

von Torsten Peters

28. Juni 2019, 11:42 Uhr

Lindau | Für Außenstehende hörte es sich zunächst wie eine absurde Schnapsidee an, als Sven Wichmann vor fünf Jahren den Wunsch äußerte, vor seinem 50. Geburtstag unbedingt noch einmal zum Nordkap (ein ins Nordpolarmeer hinein ragendes Kap an der Nordseite der norwegischen Insel Magerøyazur, 514 Kilometer nördlich des Polarkreises) zu fahren. Für seinen Kumpel Rüdiger Hein war es jedoch alles andere als eine Schnaps-, sondern vielmehr eine faszinierende Idee. Also überlegte er nicht lange und signalisierte seine Bereitschaft, Wichmann zu begleiten. Jetzt, ein Jahr vor dem runden Geburtstag wird der lang gehegte Traum nun endlich Realität. Die beiden brechen auf zum wahrscheinlich größten Abenteuer ihres Lebens.

Und wie kommen sie dahin? Nein, nicht komfortabel im Wohnmobil, sondern auf ihren Mokicks. Für die Tour haben die beiden rund sechs Wochen, je drei für die Hin- und für die Rückfahrt, veranschlagt. Da die Mokicks nicht allzuviel an Proviant und Utensilien transportieren können, kommt nur das Nötigste mit. Aber wieso reisen denn beide ausgerechnet in dieser Form? „Naja, im Wohnmobil kann das ja jeder“, sagt Hein trocken.