Audiovisuelles Klavierkonzert und Lesung über die Liebesbeziehung von Frédéric Chopin und George Sand in der Stadthalle

von shz.de

22. März 2018, 06:11 Uhr

Ein audiovisuelles Klavierkonzert mit Kompositionen von Frédéric Chopin und mit Lesung aus berühmten Werken von George Sand unter dem Titel „Mit Chopin auf Mallorca“ erwartet das Publikum am Freitag, 23. März, um 20 Uhr in der Stadthalle. Die französische Autorin George Sand (1804-1876) und der Meisterpianist und Komponist Frédéric Chopin (1810-1849) waren eines der berühmtesten und in ihrem künstlerischen Wirken eines der begnadetsten Liebespaare aller Zeiten, das von 1838 auf 1839 einen schicksalshaften Winter auf Mallorca verbrachte. Der Prager Klaviervirtuose Augustin Kužela spielt Chopin, die Schauspielerin Melinda Thompson schlüpft in die Rolle von George Sand. Untermalt wird die Veranstaltung mit Fotoaufnahmen der Insel Mallorca.