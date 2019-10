Von Afrika nach Karby : Mit Bernhard Grzimek war Fritz Jantschke in Afrika unterwegs – jetzt wohnt er in Karby

Fritz Jantschke, Zoologe und Weggefährte von Bernhard Grzimek hat sein „Paradies“ in Karby gefunden.

von Dirk Steinmetz

21. Oktober 2019, 08:40 Uhr

Karby | In der ganzen Welt ist er zu Hause und doch hat er sein „Paradies“ in Karby am Ziegelteich gefunden. Dr. Fritz Jantschke (78) ist Zoologe, Journalist, Filmemacher und nicht zuletzt Reiseleiter zu den interessantesten Tier-Gebieten auf allen sieben Kontinenten dieser Welt. Gerade erst ist Jantschke, begleitet von seiner Partnerin Margret Dreher, aus Afrika zurückgekehrt, wo sie eine rund 20-köpfige Reisegruppe durch die Serengeti führten.

In Karby hat Dr. Fritz Jantschke sein Paradies gefunden

Reisen und die Welt der Tiere den Menschen nahe bringen, dass ist Jantschkes großes Anliegen. Ein Wunsch, den er von seinem „großen Idol“ und langjährigen Freund Bernhard Grzimek übernahm.

Jantschke

Jantschke, in Mittelfranken groß geworden, hatte immer schon eine Liebe für Tiere. Er studierte in Erlangen/Nürnberg Zoologie und schrieb seine Doktorarbeit an der Uni Kiel über das Verhalten von Orang-Utans in Zoos.

Bernhard Grzimek war es dann, der ihn als Kurator (wissenschaftlicher Assistent) an den Zoo Frankfurt holte. Zehn Jahre war er dort und begann Reisegruppen durch Ostafrika zu führen. Das war bei den Mitarbeitern von Bernhard Grzimek ganz normal. Ab Anfang der 70er-Jahre führte Jantschke dann regelmäßig und mehrfach im Jahr Gruppen durch Ostafrika. Seit der Zeit lernte er Kisuaheli zu sprechen, was es ihm sehr viel leichter machte, Gruppen mit Land und Leuten vertraut zu machen. „Mein Ziel war ganz klar, Zoo-Direktor zu werden“, sagt Jantschke. Er liebte es, Öffentlichkeitsarbeit für den Zoo zu machen und war journalistisch und mit der Kamera sehr erfolgreich und produzierte Kindersendungen fürs Radio.

Dann war es erneut Grzimek, der ihn als neuen Chefredakteur der von ihm mitbegründeten Zeitschrift „Das Tier“ vorschlug. Die Zeitschrift von Grzimek, Heini Hediger und Konrad Lorenz Anfang der 60er-Jahre gegründet, leitete Jantschke 18 Jahre lang. Er hatte gerade den Posten des Chefredakteurs übernommen, da erhielt er die Anfrage, ob er nicht nebenbei den Opel-Zoo Kronberg leiten wolle. Und er wollte natürlich.

Jantschke/Dreher

In der Zeit kam er in Kontakt zu Tierfilmemachern, besonders zu Gerhard Krakauer. Tierfilme gestalten, Drehbücher erstellen und die Bilder vertonen, das war sein Ding und begeisterte Jantschke. Mit Krakauer produzierte er über 40 Beiträge für die Sendung „tierzeit“ bei vox und für das ZDF Beiträge für „Wunderbare Tierwelt“. Außerdem konvertierte und bearbeitete er rund 20 internationale Filme für deutsche Sender. Und als die Zeitschrift „Das Tier“ vom Hallwag-Verlag an den Egmont Ehapa-Verlag verkauft wurde, war das für den Zoologen der Zeitpunkt zum Gehen. Die Filmarbeit wurde intensiviert und auch seine Reiseführungen auf alle Kontinente ausgeweitet. Mit Krakauer entwickelte Jantschke zudem das wöchentliche Format „hundkatzemaus“ von vox. Nebenbei war immer Zeit für Buchprojekte. Dabei gilt seine Aufmerksamkeit vor allem den Affen.

Jantschke

Bis heute hat Jantschke fast 100 Reisegruppen geleitet. Rund 40 Mal war er in Ostafrika, besonders gerne in Tansania und der Serengeti, über 20 Schiffsexkursionen in die Antarktis leitete er, jeweils rund ein Dutzend Mal war er in Indien und Südamerika. Es sei überall sehr schön und atemberaubende Plätze finden sich viele, sagt Jantschke. Gefragt, wohin er, wenn es seine letzte Reise sei, reisen würde, sagt er die Serengeti. „Die Serengeti ist meine zweite Heimat.“

Seit April 2017 ist Jantschke in Karby zu Hause. Dort lebt er mit Margret Dreher, die er während seines zoologischen Studienpraktikums als Tierpfleger im Nürnberger Zoo kennen lernte, zusammen. Die Region an Schlei und Ostsee hält der Zoologe für ein Paradies. „Wir sind ganz oft draußen“. Dann zieht es sie mit Dackelhündin „Ronja“ oft ins Karlsburgerholz oder an die Steilküste in Schönhagen. Ein Muss ist für sie die Geltinger Birk, zu sehen und erleben gibt es immer etwas.

Steinmetz

Wenn Jantschke nicht als Reiseleiter unterwegs ist, dann hält er Vorträge oder unterstützt Vereine, die sich dem Erhalt und Schutz von Tieren und Natur verbunden fühlen. So war es auch, als sich Jantschke Ende der 70er-Jahre auf Wunsch und Rat von Bernhard Grzimek der grünen Bewegung in Hessen anschloss und zum Mitbegründer der Grünen Partei wurde. Von 1981 bis 1985 war Jantschke für die Grüne Liste Hessen neben Joschka Fischer und Jutta Ditfurth in der Frankfurter Stadtverordnung aktiv.

Für dieses Jahr stehen keine Reisen mehr an, aber 2020, da wird es in Januar und Februar mehrere Reiseleitungen bei Antarktis-Schiffsreisen geben, es gebe Anfragen zu Madagaskar und auch Afrika wird sicher wieder ein Ziel sein. Vermutlich wird es nach Uganda gehen, ein Land, das auf Grund der Schrecken durch Idi Amin heute noch immer zu unrecht unbeachtet bleibt.