Stiftung Naturschutz : Miriam Kimmel und Dr. Saskia Görgler laden in den Naturwald Stodthagen ein

Die Stiftung Naturschutz veranstaltet zum Naturgenussfestival Hundespaziergänge mit den beiden Expertinnen.

Felm/Dänischer Wohld | Das Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz startet mit einem, wenn auch abgespeckten, Programm ab Juni bis September in ganz Schleswig-Holstein und dabei auch im Dänischen Wohld.

Das Wetter lädt derzeit ja geradezu zu einem Ausflug in die Natur ein. Wilde Weiden mit einzigartiger Artenvielfalt entdecken, blütenbunte Wiesen mit Ostseeweitblick erwandern oder kulinarische Genüsse schlemmen – das sind nur einige Programmpunkte des Naturgenussfestivals der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.

„Es kann wieder losgehen – bei Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln, mit Abstand und Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten“, sagt Projektleiterin Ingrid Schulze voller Vorfreude.

Die Exkursionen, Wanderungen oder auch Workshops, die in diesem Jahr eine feste, wenn auch reduzierte Teilnehmerzahl (nur über Anmeldung) haben, finden nach den Corona-Regeln statt. Wermutstropfen: Hoffeste oder die „Mohltied Green Markets“ mussten auf 2021 verschoben werden.

„Wir haben mit allen Veranstaltern genau beratschlagt, wie etwa die Wanderungen im Stiftungsland, die Hof-Rundgänge oder die Genuss-Touren durchgeführt werden können. Jeder Veranstalter hat gemäß der Landesverordnung Hygieneregeln aufgestellt“, sagt Silvia Janzen, zuständig für Organisation und Koordination. Somit können die Teilnehmer in diesem Jahr noch intensiver die Natur erleben, denn es gibt nur kleine Gruppen auf den Exkursionen. Janzen: „Wir sind wirklich froh, dass das Naturgenussfestival stattfinden kann, denn die Sehnsucht der Menschen nach Natur, Entspannung und einfach draußen etwas gemeinsam erleben, ist gerade nach dieser Zeit immens.“

Die Stiftung Naturschutz ist mit über 37.000 Hektar Stiftungsland die größte gemeinnützige Naturschutzorganisationen im Lande. Ihre Aufgaben und Projekte sind so vielfältig wie die Natur. Die rund 80 Experten, die bei der Stiftung beschäftigt sind, schaffen Paradiese für Unken und Frösche, retten Insekten, Wiesenvögel oder Haselmäuse, vernetzen Biotope und Lebensräume, geben schon fast ausgestorbenen Arten wieder eine Zukunft. Sie kümmern sich um den biologischen Klimaschutz durch das Wiederbeleben der Moore. Um diese unterschiedlichen Projekte allen näher zu bringen, wird das Naturgenussfestival alle Jahre wieder von Juni bis September durchgeführt – mit steigenden Gästezahlen.

Aktiv für das Naturgenussfestival sind rund 100 Partner, wie Natur- und Landschaftsführerinnen, engagierte Landwirte, regionale Produzenten, Künstler und Spitzen-Gastronomen.

Spannende Extratouren ins Stiftungsland Kranika, Johannistal oder auch mit einer Gourmet-Weinführung ins Schäferhaus gehören sicher für Naturfreunde zu den Höhepunkten.

In diesem Jahr neu dabei sind auf großen Wunsch geführte Hundespaziergänge im Stiftungsland Stodthagen mit Naturschutz- und Hundeexpertinnen Miriam Kimmel und Dr. Saskia Görgler.

„Es ist der Stiftung Naturschutz sehr wichtig, Verständnis bei den Hundehaltern zu wecken, etwa für fie Anleinpflicht im Wald und in Naturschutzgebieten“, sagt Janzen. „Wir beobachten immer wieder, dass Hundehalter ihre Hunde frei laufen lassen in Gebieten, wo etwa seltene Wiesenvögel brüten oder die Highlands/Galloways ihre Kälber haben. Es stehen überall Schilder, aber diese werden oft missachtet mit dem Grund: Der Hund muss doch auch mal spielen dürfen oder es gibt schon so viele Verbote, wir lassen uns nicht auch den Freilauf verbieten.

Das ist alles für uns als Hundeliebhaber in gewissem Maß zu verstehen. Aber wir möchten auch mit diesen Spaziergängen zeigen, dass es durchaus auch mit Leine Spaß machen kann. Wir weisen auf Gefahren hin, auf Heilkräuter, aber auch auf giftige Pflanzen und Tiere.“

Bei diesen Events geht es zum Beispiel um die Anleinpflicht in Wald und Stiftungsland, Gefahrenquellen in der Natur und Erste Hilfe bei Verletzungen des Hundes. Dies ist nur ein kleiner „Gruß aus der Naturgenussfestival-Küche“ – weitere Informationen und direkte Buchung gibt es unter www.naturgenussfestival.de