Engagement im Ehrenamt : Ministerpräsident Daniel Günther überreicht Verdienstkreuz an Otto Gravert

Im kleinen Rahmen in Kiel überreichte Ministerpräsident Daniel Günther das Verdienstkreuz am Bande an Otto Gravert.

28. Oktober 2020, 17:13 Uhr

Kiel | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat drei ehrenamtlich engagierte Schleswig-Holsteiner mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet – darunter auch Otto Gravert aus Lindau (EZ berichtete). Ministerpräsident Daniel Günther (Foto, links) hat ihm nun in Kiel, neben Gudrun Kipp aus Pinneberg und Catherine Rönnau aus Kiel , die Auszeichnung überreicht. In der Laudatio heißt es: „Sein bürgerschaftliches Engagement begann Otto Gravert 1972 im Verband Landwirtschaftlicher Fachbildung. Er leitete lange den Ortsverband und zeitgleich den Landesverband. Der Milchbauer hat sich außerdem in der Rinderzucht Schleswig-Holstein jahrelang im Vorstand und im Aufsichtsrat für eine nachhaltige Landwirtschaft eingesetzt. Otto Gravert ist Bezirksvorsitzender im Bauernverband Schleswig-Holstein sowie Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbandes WBV Gettorfer-Lindauer Au. Hier wirbt er für ein gutes Miteinander von effektiver Wasserwirtschaft sowie Umwelt- und Artenschutz. Die Hege und Pflege von Wald und Flur sowie besonders der Wildtiere ist ein weiterer Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Arbeit. Die Weidgerechtigkeit und das gesunde Verhältnis zur Natur stehen für ihn als Vorsitzender der Kreisjägerschaft Eckernförde seit 15 Jahren an oberster Stelle. Darüber hinaus war er über 30 Jahre lang Mitglied der Gemeindevertretung in Lindau.“