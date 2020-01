CDU Neujahrsempfang Eckernförde : Ministerin für Gleichstellung fordert mehr Frauenhäuser für das Land

Sabine Sütterlin-Waack, Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung, war am Sonnabend zu Gast beim Neujahrsempfang der CDU.

Eckernförde | Beim Neujahrsempfang der CDU Eckernförde ist es Tradition, dass ein Ehrengast aus den Reihen der CDU-Landespolitiker eingeladen wird. Am Sonnabend begrüßte Ortsvorsitzender Hendrik Söhler von Bargen die Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, im Stadthallenrestaurant. Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf, Bürgervorsteherin Karin Himstedt, Bürgermeister Jörg Sibbel, Vertreter von Vereinen und Verbänden sowie der Rathausfraktionen SPD, SSW, FDP, Die Linke und die unabhängige Ratsfrau Doris Rautenberg nahmen ebenfalls an dem Neujahrsempfang teil.

Gerade aus Kopenhagen gekommen, wo Sabine Sütterlin-Waack gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther an der Gala „100 Jahre friedliche Grenzziehung“, der Auftaktveranstaltung des Jubiläums im Königlichen Theater teilgenommen hat, gab die 61-Jährige einen kurzen Einblick in die Arbeit ihres Ministeriums.

Zuvor skizzierte die ehemalige Fachanwältin für Familienrecht kurz die Arbeit der Jamaika-Koalition, die jetzt Halbzeit hat. „Das Motto: Das Ziel verbindet“ gelte noch immer. „Wir arbeiten wirklich vertrauensvoll miteinander.“ Mit Stichworten wie Wiedereinführung von G 9, mehr Wald in Schleswig-Holstein, Wasserstoffstrategie, niedriger Stand der Arbeitslosenzahlen, Ausbau der digitalen Infrastruktur, Kita-Reform, kommunaler Finanzausgleich und Landesentwicklung umriss die Ministerin bisher Geleistetes und das Programm der Koalition. Zwar habe Finanzministerin Heinold der Regierung einen Überschuss von 570 Millionen Euro avisiert, doch trotzdem könne man nicht alle Wünsche gleichzeitig erfüllen.

„Durch die unterschiedlichen Aufgaben ist mein Ministerium wie ein Gemischtwarenladen“, so Sütterlin-Waack, die einen kurzen Ritt durch ihre vier Aufgaben absolvierte. Für den Verbraucherschutz sei eine neue Abteilung eingerichtet worden, in der „von der Wurst bis zum iPhone“ alles Thema sei. Ein wichtiges Thema im Bereich der Gleichstellung sei der Schutz der Frauen vor Gewalt. Zurzeit gibt es 315 feste Plätze in Frauenhäusern im Land, immer noch zu wenig. Mittels einer Analyse soll festgestellt werden, wo wirklich Bedarf an Frauenhäusern ist. Das neue Projekt „Frauen wohnen“ hilft den Betroffenen bei der schwierigen Wohnungssuche. 30 Notplätze wurden gemeinsam mit den Kommunen landesweit geschaffen , aber auch das sei zu wenig. Mit 6,3 Millionen Euro hat das Land den Bau von Frauenhäusern bisher unterstützt. „Wir nennen das Betongeld“, so die Ministerin. „So bitter das immer noch ist, dass wir immer noch Frauen vor Gewalt in der eigenen Wohnung schützen müssen.“

Anfang 2019 hätte niemand gedacht, dass die Skateranlage auf die andere Straßenseite wechseln würde, leitete Katharina Heldt, Vorsitzende der CDU-Rathausfraktion, ihre Begrüßungsrede ein. „Das B-Planverfahren läuft jetzt. Und ich hoffe, dass wir in zwei Jahren dort endlich ein Kino und einen Einzelhandel haben werden.“ Auch 2020 steht das Thema Mobilität/Verkehr/Parkplätze auf der Agenda der CDU: „Wir möchten eine Verbesserung der Situation in der Altstadt und eine Entlastung der Bewohner, gerade im Sommer“, so Katharina Heldt. Gemeinsam mit der Bevölkerung und den Betrieben solle eine Lösung gefunden werden.

2019 sei das Jahr der Konzepte gewesen. In diesem Zusammenhang nannte die Fraktionschefin das von der Ratsversammlung verabschiedete Tourismuskonzept, die Stadtwerkekooperation mit Schleswig und Rendsburg, die erarbeiteten Leitlinien für eine Bürgerbeteiligung, die in Kürze verabschiedet werden sollen. Für die Nooröffnung laufen in diesem Jahr die ersten Vermarktungen. „Wir wollen Eckernförde sanft voranbringen, zum Wohle der Bürger“, beschreibt Heldt das Ziel der CDU.