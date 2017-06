JUBILÄUM – ABITUR VOR 50 JAHREN : Miniröcke waren an der Schule verboten

vergrößern 1 von 4 Foto: schnaut 1 von 4





Eckernförde | Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums trafen sich am Sonnabend ehemalige Schüler des Abiturjahrganges 1967 der Jungmannschule im Eventraum des Ostsee-Info-Zentrums. Aus dem Abiturjahrgang, der sich aus 45 Schülerinnen und Schülern ursprünglich in drei Abiturklassen aufteilte, kamen 25 Ehemalige zusammen. Auch einige Weggefährten aus den vorherigen Schuljahren wurden eingeladen. Das Jubiläumstreffen stellte das dritte Treffen der Ehemaligen dar. Die Gruppe war bereits zu ihrem 40-jährigen Jubiläum zum ersten Mal zusammen gekommen.

Von 11 bis 17 Uhr gestaltete die bunte Gruppe ihr Wiedersehen. Es wurde gemeinsam gegessen, der Eckernförder Strand erkundet und sehr viel erzählt und gemeinsam gelacht. Die ehemalige Klasse war eine gemischte Klasse aus Jungen und Mädchen. Der Standort des damaligen Gymnasiums befand sich an dem Standort der heutigen Pestalozzischule an der Reeperbahn in Eckernförde. Unterrichtet wurden die Ehemaligen in einem Altbau, an den sich eine Landwirtschaftsschule angliederte. Die Anzahl der Abiturienten wuchs stetig – die Räumlichkeiten an der Reeperbahn wurden dementsprechend zu klein. Da der Altbau sowieso baufällig war, wurde das Abitur im darauffolgenden Jahr bereits an dem Standort der heutigen Jungmannschule in der Sauerstraße 16 abgelegt.

Die Ehemaligen sind sehr stolz darauf, eine gemischte Klasse gewesen zu sein: „Wir hatten so eine tolle Klassengemeinschaft und sind gerade in der Zeit vor dem Abitur sehr eng zusammen gewachsen. Wir haben viele gemeinsame Erinnerungen an unsere Schulzeit – das ist das, was verbindet!“ so Susanne Kinze. Der Abiturjahrgang 1967 ist eine internationale Truppe. Viele der Ehemaligen hat es weit in die Welt verschlagen. Die Klassenkameradin Renate Millington lebt seit vielen Jahren in Großbritannien, Michael Franz, ein bekannter Kardiologe, lebt in Amerika. Doch in ihrer Rentenzeit verschlägt es viele Abiturienten zurück in ihre Heimatstadt Eckernförde.

Was hat sich denn nun aber wirklich von früher zu heute verändert? Die Jungmannschule im Jahre 1967 war bereits ein mathematisches und neusprachliches Gymnasium. Es war eine verkürzte Abiturzeit, die 12. und 13. Klasse wurde in 16 Monaten abgelegt. Unterrichtet wurde im Klassenverbund und die Schülerinnen und Schüler hatten kaum Wahlmöglichkeiten. Als Fremdsprache gab es Englisch und Latein. Gewählt wurden mussten Koch- oder Werkunterricht. Was vielleicht nicht jeder gedacht hätte, aber der Kochunterricht wurde nicht nur von den Mädchen belegt, berichtet Gisa Ehrlich. „Viele Jungs haben am Kochen teilgenommen. Man glaubt es nicht, aber dieser Unterricht war bei den Jungs fast beliebter als das Werken.“ Sport war Pflichtfach, um das Abitur zu bestehen, es wurde klassenübergreifend unterrichtet. Einen Sportplatz gab es noch nicht. Der 1000 Meter-Lauf wurde auf dem Radweg, Schulhof oder am Strand hingelegt. Die Ehemaligen erzählen: „Bei 16 Grad haben wir in der Ostsee das Schwimmabzeichen abgelegt. Es war hart, aber auch im Nachhinein bereue ich es nicht, es war eine tolle Zeit, in der man viel dazu gelernt hat“, so einer der Ehemaligen. Die Zeit um 1967 war eine Zeit der Studentenrevolutionen, der politischen Unruhen und Veränderungen. Dieser Zeitgeist erreichte auch damals die Kleinstadt Eckernförde. Die Schulsprecherin Bärbel Rieger hielt zur Abiturentlassung des Abiturjahrgangs eine für damalige Zeit aufbrausende und politisch gefärbte Rede. Die Mädchen durften zu der Zeit noch keine Hosen tragen und die beliebten Miniröcke waren ebenfalls in der Schule verboten. Der Ehemalige Reinhard Einfeldt erzählt, dass sie, als der Ministerpräsident Stoltenberg auf dem Rathausmarkt in Eckernförde eine Rede hielt, Transparente hinter ihm ausrollten, auf denen geschriebenen stand „Gegen den Schulnotstand“. Direktor der Jungmannschule war Herr Thode, an den die Ehemaligen gute Erinnerungen haben. In einem Punkt sind sich alle einig, ihre absolute Lieblingslehrerin war Frau Egge, eine „strenge, aber sehr gute Lehrerin“.





