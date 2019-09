Millionen-Investition ins Hotel

Ostsee Resort Damp nimmt Ostsee Hotel Ende Oktober aus der Nutzung / Sanierungen bis Mai 2020 geplant

von Dirk Steinmetz

17. September 2019, 13:35 Uhr

Damp | Nach Hafen, Promenade und Gastronomie im Ostsee Resort Damp (ORD) beginnen in diesem Herbst auch umfassende Modernisierungen und Erneuerungen im Ostsee Hotel Damp. In den Standort wird ein zweistelliger Millionenbetrag investiert.

Nach Auskunft von Melanie Feußner vom Marketing im ORD, soll das Hotel nach dem 27. Oktober schließen. Am 15. Mai 2020 sollen dann die ersten komplett renovierten und modernisierten Hotelzimmer wieder für Gäste zur Verfügung stehen.

Insgesamt werden am Ende 400 Zimmer renoviert sein, so Feußner. Dabei wird die bereits begonnene Orientierung am Leitbild zum Thema Wikinger konsequent fortgesetzt. Der Stil wird aber so dezent sein, dass man das Thema Wikinger bewusst erleben aber auch ignorieren kann, so Feußner.

Die Zimmer und Badezimmer werden von Grund auf erneuert, so Feußner. Neue Leitungen, neue Möbel, neue Sanitäranlagen, neue technische Geräte und neue Farben und Fußböden, die Zimmer in verschiedenen Kategorien und Größen, auch speziell für Familien, werden in einem modernen und rustikalen Ambiente erstrahlen.

Die Entwürfe sehen Komfortzimmer und Superiorzimmer vor. Für Familien sind zwei benachbarte Zimmer mit Verbindungstür geplant. Eines der Zimmer der Familiensuite wird eine Wikinger-Abenteuer-Möblierung erhalten – also beispielsweise schlafen im Bett in Form eines Wikingerboots. Ein völlig neues Gesicht wird auch die Lobby des Hotels bekommen. Sie wird in dezenten Farben ein rustikales Ambiente mit modernem Chic bekommen.



Neuer Stil für das Ostsee Hotel





Zu den genauen Kosten der Arbeiten gibt es keine genauen Angaben. Angesichts des Umfangs der Arbeiten und 400 Zimmer wird von einem zweistelligen Millionen-Betrag für die Investition ausgegangen. Seit etwa fünf Jahren wird in den Standort Damp investiert und dabei das neue Marketingkonzept der Dampland-Strategie in Anlehnung an die Wikinger umgesetzt, so Feußner. Die Arbeiten am Hotel standen bisher noch aus und sind nun der letzte große Baustein. Dann fehlten nur noch Kleinigkeiten.

2013 begannen die Arbeiten mit dem Bau der neuen Ferienhäuser. Es folgten die Modernisierung des Hafens mit neuen Stegen und einem neuen Hafenumlauf. Die Promenade und Plätze wurden modernisiert, die gastronomischen Angebote wurden modernisiert und die Gebäude im Stil der Wikinger neu ausgerichtet. Bestes Beispiel ist die „Hammaburg“, in der auch regelmäßig die Damplandtalk-Veranstaltungen stattfinden. Ebenso präsentiert sich das Entdeckerbad samt seiner Saunalandschaft im Wikingerdorf. Am Bad war zuletzt eine zweite Rutsche, eine Speedrutsche, ergänzt worden. Im Vorjahr waren auch zahlreiche Nurdachhäuser winterfest ausgebaut worden, auch hier zog der Wikingerstil moderat ein. Ebenso wurden die Blockhäuser saniert. In der ganzen Anlage wurden zudem die Wegweiser erneuert.

Fast zeitgleich mit der Hotelsanierung werden nun auch die Arbeiten am Bowlingcenter, dem Kubbsala, fortgesetzt. Das Gebäude gehört den Kurbetrieben Damp, die die Anlage nach einem Brand sanieren und wieder dem ORD zur Verfügung stellen. „Die Eröffnung soll im zweiten Quartal 2020 erfolgen“, erklärt Feußner den aktuellen Zeitplan.