Fleckeby : Millionen für maroden Untergrund

Die Gemeinde Fleckeby muss ihr Leitungsnetz sanieren. Die Standortsuche für ein neues Gerätehaus dauert an.

von Achim Messerschmidt

27. November 2019, 17:10 Uhr

Fleckeby | Investitionen in Höhe von gut vier Millionen Euro stehen der Gemeinde Fleckeby in den kommenden Jahren ins Haus. Das ist das Ergebnis eines Straßen- und Regenwasserkanalsanierungskonzeptes, das Claus Stieghorst, Diplom-Ingenieur beim beauftragten Wasser- und Verkehrskontor (WVK), dem Bauausschuss auf dessen Sitzung am Dienstagabend vorgestellt hat. So müssten kurz- bis mittelfristig etwa 2,2 Millionen Euro für die Hauptkanäle ausgegeben werden und nahezu die gleiche Summe für die Sanierung der Anschlusskanäle. Als das WVK im Jahr 2006 ein Kanalkataster erstellte, wurde noch mit rund 2,5 Millionen Euro kalkuliert. „Die Kanäle sind gealtert und gerade im Tiefbau sind die Preise nach oben gegangen“, erläuterte Stieghorst die Entwicklung. Angepackt hatte die Gemeinde seitdem die Leitungen im Louisenlunder Weg.

Die maroden Leitungen rechtzeitig zu sanieren ist nach Einschätzung des Ingenieurs die sinnvollste und vor allem wirtschaftlichste Methode. Dann könnten viele Arbeiten noch grabenlos vorgenommen werden. In den nächsten Monaten soll der Gemeinde eine Strategie vorgelegt werden, damit die Sanierung in etwa zehn Bauabschnitten in Angriff genommen werden kann. Baubeginn ist für 2021 vorgesehen.

Geld in die Hand nehmen muss die Gemeinde auch für ein neues Feuerwehrgerätehaus. Die Feuerwehrunfallkasse hatte eine Mängelliste bei dem Bestandsbau im Hirschholm vorgelegt. Da das vorhandene Gebäude nicht erweitert werden kann, ist Fleckeby auf der Suche nach einem neuen Standort. Eine Möglichkeit wäre die Fläche südlich der Tennishalle, auch ein Areal in Richtung Hummelfeld stünde zur Verfügung. Der Bauausschussvorsitzende Hans-Georg Kruse (SSW) schlug auf der Sitzung zudem die Fläche von Reinhard Nath im Herweg vor. Kruse berichtete auch, dass die Untere Naturschutzbehörde des Kreises einer Erschließung für ein Gerätehaus in Nähe der Tennishalle zustimmen würde. Ohne sich konkret auf eine Fläche festzulegen, beschloss der Ausschuss, Architekten anzuschreiben, damit ein Bebauungskonzept erstellt wird.