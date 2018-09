Lesung der Seniorenredaktion der Eckernförder Zeitung : Mikro frei für 13 Seniorenredakteure

Mitglieder der EZ-Seniorenredaktion haben ihre Texte im Künstlerhaus vorgetragen. Etwa 50 Besucher waren dabei.

von Gernot Kühl

27. September 2018, 17:09 Uhr

Eckernförde | Etwas aufgeregter und angespannter als in den monatlichen Redaktionssitzungen war es schon, doch die Mitglieder der EZ-Seniorenredaktion gewöhnten sich zunehmend an die vielen auf sie gerichteten Augen und Ohren und die von Joachim Fuhlbrügge installierte Lautsprecheranlage bei der öffentlichen Lesung am Mittwochabend im Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus in der Ottestraße 1. Und so entwickelte sich ein anregender, amüsanter und inspirierender Abend für die Vortragenden und die etwa 50 Zuhörer im „ausverkauften“ Künstlerhaus.

Flott und kundig moderiert von Bärbel Hoffmann und Ingrid Margarethe Engelmann, die die Lesung zusammen mit Rudolf Klinge und Heinrich Mehl vorbereitet hatten, kamen in den gut zwei Stunden 13 Autoren zu Wort, die mit ihren humorvollen, nachdenklichen und bewegenden Geschichten und Gedichten den Nerv des Publikums trafen. So manch einer dürfte sich darin wiedergefunden und ihnen im Stillen zugenickt haben. Mit dabei waren Oluf Castagne, Gerhild Jensen, Ursula Wedler, Dr. Heinrich Mehl, Helga Knacke, Inge Kile, Christa Riel, Käthe Löser-Broockmann, Rudolf Klinge, Bärbel Hoffmann, Rolf F. Zimmermann, Ingrid Margarethe Engelmann und Peter Sparr. Die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf – immerhin 110 Euro –, werden gespendet.