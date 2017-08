Comedy : Menü aus Worten und Pointen

vergrößern 1 von 2 Foto: lucas 1 von 2

Es dampft, Topfdeckel klappern, der feine Geruch von Gemüsebrühe zieht durch die Luft, Lauchstangen werden geräuschvoll gehackt. Es ist offensichtlich: Die Besucher befinden sich in einer klassischen Kochshow. Zumindest auf den ersten Blick. „Der Beginn eines jeden guten Rezeptes: Schütten Sie ein Glas Wein in den Koch hinein.“ Das saß: Zahlreiche Lacher aus dem Publikum sind Ulrich Gall in diesem Moment sicher.

In die Rolle des arbeitslosen Molekularbiologen Dr. Kögel geschlüpft, spielt sich Gall auf der Bühne des bis auf den letzten Stuhl besetzten „Spieker“ in dem Ein-Mann-Stück „Wer kocht, schießt nicht“ gerade um Kopf und Kragen. Im Setting, angelehnt an die zahlreichen Kochshows diverser Profi- und Laienköche im deutschen Fernsehen, persifliert der Stückautor Michael Herl in seiner Komödie eines der aktuell beliebtesten Unterhaltungsformate.

Der arbeitslose Hobbykoch und Mikrobiologe Dr. Theodor Kögel, selbst Sohn eines in Konkurs gegangenen sauerländischen Gastwirtes, wurde vom Arbeitsamt an den Convenience Food-Hersteller „schnell & lecker“ vermittelt, um schnellstmöglich wieder in Lohn und Brot zu kommen. Seine berufliche Aufgabe beschränkt sich bei seinem neuen Arbeitgeber lediglich darauf, als klassischer Handlungsreisender die „schnellen und leckeren“ Fertigprodukte in einer Kochshow an die Frau und den Mann zu bringen.

Da steht er nun in seiner etwas provisorisch anmutenden Demoküche und versucht den Zuschauern klar zu machen, wie praktisch und toll die Produkte seines Arbeitgebers seien. Zu dumm nur, dass sich Kögel weder mit den zu vertreibenden Produkten identifizieren kann, noch sich mit ihnen auseinandergesetzt hat.

Während seiner vermeintlich wortgewandten Präsentation kommt er immer häufiger darauf zu sprechen, wie minderwertig doch die Produkte sind. Dazu lässt er auch durchblicken, welch eine gebrochene Figur er ohne Frau und Arbeit ist und wieso er nun diesen neuen Job machen muss.

Dieser behagt ihm von Anfang an nicht, denn Kögel ist gezwungen, ständig über die Vorzüge der angepriesenen Produkte zu lügen, um die möglichen Kunden zum Kauf zu bewegen.

Dramaturgisch interessant ist hierbei, dass die Figur des Doktor Kögel das Agieren als kulinarischer Botschafter auf der Bühne vollständig von seiner Sprachebene abkoppelt. Immer wieder werden Zitate aus der Hochkultur, wie Verse aus Hesses „Stufen“, Einspielungen von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ oder Irving Flemmings „There’s no business like showbusiness“ in die vermeintlich verkaufsfördernden Monologe eingeflochten.

Leider weist die Figur jedoch kaum Entwicklungstendenzen auf und das stört den Spannungsbogen des gut eineinhalb Stunden langen Monologs deutlich.

Ein Showkoch, der eigentlich gar nicht gerne kocht, erzählt nebenbei auch etwas über unseren heutigen, zunehmend entkultivierten Umgang mit dem Thema Essen. Und das macht er auf eine sehr unterhaltsame Weise, die Spaß macht.

Galls Spielweise ist dabei am Anfang etwas fahrig, etwas hölzern und in der Nähe von humoristischen Belanglosigkeiten, im Stückverlauf kommt er jedoch immer mehr ins Spielen hinein und wird zunehmend präziser, was die Pointen anbelangt. Man wird bestens unterhalten und lernt zudem noch etwas über die chemischen Aspekte der menschlichen Nahrungsaufnahme. Insgesamt ein kulinarisch-komödiantischer Abend, der zu empfehlen ist.







von jlu

erstellt am 21.Aug.2017 | 06:29 Uhr