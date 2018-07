Toter im Bauwagen : Mensch verbrennt im Bauwagen

Heute Nacht um 3.25 Uhr bricht ein Feuer in einem Bauwagen auf einem Feld von Borby Hof aus. Nach Ende der Löscharbeiten entdecken die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Leiche. Ihre Identität ist bislang noch ungeklärt.

Ein Todesopfer hat heute Nacht ein Feuer in einem Bauwagen gefordert. Nach Auskunft von Polizei und Feuerwehr ist gegen 3.25 Uhr ein Feuer in einem hölzernen Bauwagen auf dem Gelände des Biohofes Borby Hof ausgebrochen. Als die Feuerwehr Eckernförde auf dem Feld eintraf, stand der Bauwagen bereits voll in Flammen und war nicht mehr zu retten. Nach Ende der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrmänner eine Leiche in den Brandresten. Zur Identität des Toten gibt es zurzeit noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.