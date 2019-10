Eckernförde : Meisterhaftes Chris-Barber-Konzert – auch ohne den Meister

„The Chris Barber Band “ trat ohne die Jazz-Ikone in der Stadthalle auf – und schuf ein unvergessliches Konzert.

Avatar_shz von shz.de

23. Oktober 2019, 16:14 Uhr

Eckernförde | „Lieber Chris, Deine Jungs machen es sehr gut. Du musst Dir keine Sorgen machen, dass Deine Musik vergessen wird. Du kannst sicher sein: Wenn sie weiterhin so spritzig, lebendig, frisch, perfekt und vielseitig auf den Punkt spielen, wird man Deine Musik niemals vergessen“ – das könnte nach dem Konzert am Dienstagabend in der Stadthalle in einem Brief ans Krankenbett des Jazz-Altmeisters Chris Barber stehen.

Wie gut, wenn Freunde, Kenner und Könner gemeinsam ihr Schicksal meistern, zeigte „The Big Chris Barber Band“ in der nahezu voll besetzten Stadthalle. Auch das letzte Konzert einer Reihe zum Bühnenjubiläum 2019 unter dem Motto „70 years on stage!“ musste ohne den Namensgeber stattfinden. Im Januar war Chris Barber gestürzt und hatte sich die Hüfte gebrochen. Nicht nur angesichts seines Alters (88 Jahre) ein schwerer Schicksalsschlag. Im August war klar, dass sich Chris Barber nicht weiter den Anstrengungen und Belastungen eines Tournee-Lebens aussetzen könne. Also absagen oder eine Tournee ohne die Jazz-Ikone?

Der Versuch ist gelungen. Die nach Chris Barber benannte Band aus erfahrenen und langjährig bewährten Mitgliedern begeisterte von der ersten Sekunde an das erwartungsvolle Kenner-Publikum. Allen voran der musikalische Leiter und Arrangeur Bob Hunt (Posaune) und Bert Brandsma (Moderator, Klarinette und Saxofon). Auch wenn Chris Barber körperlich nicht anwesend war, so war er doch immer dabei und sein Einfluss zu spüren. „Ich wünsche mir, dass meine Musik weitergeht“, zitierte Bert Brandsma Chris Barbers Wunsch. Kräftigen Beifall gab es nach dieser Botschaft. Man war gespannt, wie der Abend ohne Chris Barber verlaufen würde.

Kurz zusammengefasst: Er wurde zur unvergesslichen Begegnung mit der Vergangenheit und deutlichem Hinweis auf eine glänzende Zukunft. So gespielt, bleibt Chris Barber als Vorbild für engagiertes, glaubhaftes Musizieren unvergesslich. Immer wurde grandios, perfekt, einfallsreich, mit Lust und Liebe und vielseitig feinste Musik gemacht. Einzigartig das Zusammenspiel der Saxofon-Klarinettengruppe (Bert Brandsma, Ian Killoran, Nick White). John Watson zeigte nicht nur am Schluss mit sechsminütigem Solo seine herausragende Schlagzeug- und Rhythmusbeherrschung, Joe Farler überraschte mit vielseitigen Stilkünsten an Banjo und Gitarre, und Magic Mike Henry und Gabriel Garrick (Trompete, Gesang) waren mit John Day (Kontrabass) mehr als nur Stützen des Programms.

Jeder der 18 Titel und zum Schluss die Standard-Zugabe „When the Saint’s…“ war ein vorbildliches Beispiel für einzigartige Qualität dieser Formation(en): Ob mit allen neun bis hinunter zur Trio-Besetzung waren jedes Stück und Ansage, jedes Solo vorbildhaft gelungen. Nachahmung erscheint schwer bis unmöglich. Es sei denn, man verschreibt sich seinem Instrument und der Musik so wie jedes Mitglied dieser außergewöhnlichen Big-Band.

Schon kleinste Extras – und es gab sehr viele davon – erfreuten das Kenner-Publikum in der Stadthalle. Darin auch die kurze und humorvolle Einlage auf dem Saxofon von Ian Killoran: „Alle Menschen werden Brüder“ aus Beethovens 9. Sinfonie. „Etwas riskant in politisch schwierigen Zeiten“, wie Bert Brandsma verschmitzt mit Bezug auf die schottische Herkunft seines Band-Kollegen bemerkte.

Der Ablauf war vielfach erprobt – alles klappte bestens. Und doch war niemals abgeklärte Routine zu spüren. Alle waren immer dabei. Wer nicht spielte, verschwand unauffällig auf der linken Seite von der Bühne, um später, genau im richtigen Moment, wieder von der anderen Seite zurück zu kommen – passgenau zum Solo-Einsatz.

Ob Standards wie Bourbon Street Parade, East St. Louis Toodle-Oo oder Petite Fleur, der Wild Cat Blues oder der grandiose „All Blues” von Miles Davis – bis zur rockigen Nummer zeigte die Band immer wieder neue Seiten. Grenzen oder Berührungsängste zu anderen Musikwelten gab es nicht. Die Sonderklasse dieser Musiker war unüberhörbar. Ein Glück, dass sich diese neun Könner zur Aufgabe gemacht haben, Chris Barbers Musik und Stil weiter aufzuführen. Glück nicht nur für ihn. An diesem Abend ganz besonders für seine Eckernförder Fans.