Mein zweiter Geburtstag

„Wissen Sie, dass das Ihr zweiter Geburtstag ist?“ Das sagte ein Rettungssanitäter zu mir, als ich nach dem Unfall im Krankenwagen lag. Das war am 15. Juli 1980.

Auf der B 76 in Höhe Abzweigung Gammelby, Richtung Schleswig, wurde mir die Vorfahrt genommen. Ich habe meinen Sohn zu seiner Arbeitsstelle, bei der er in der Ausbildung war, gebracht und war auf dem Heimweg. An der Abzweigung nach Gammelby stand ein Pkw. Der Fahrer meinte aber, an meinem Wagen noch vorbeizukommen. Das erzählte er mir, als er mich am nächsten Tag im Krankenhaus mit einem großen Blumenstrauß besuchte. Der junge Mann war froh, dass es mir trotz der Schwere des Unfalls so gut ging. Außer Prellungen am ganzen Körper und einer Platzwunde am Kopf, ging es mir auch „gut“. Dreimal hat sich mein Polo überschlagen und kam an einer abschüssigen Böschung zum Liegen.

Bei vollem Bewusstsein, bis auf die letzten Sekunden, habe ich alles mitbekommen. Als ich wieder zu mir kam, tropfte Blut auf die Verkleidung des Wagendaches. Was im Kofferraum war, lag verstreut um mich herum. Bevor meine Retter mir zu Hilfe kamen, war ich schon rückwärts aus der Heckklappe des Wagen rausgekrabbelt. Man legte mich an den Straßenrand und deckte mich mit Wolldecken zu. „Der Krankenwagen kommt gleich“, wurde mir gesagt – es kam mir unendlich lang vor, bis er da war. Währenddessen lief der junge Mann laut rufend, „ich hab‘ die Schuld, ich hab‘ die Schuld““ auf der Straße umher.

Seitdem unternehme ich immer etwas an meinem „zweiten Geburtstag“. Kaufe mir etwas Schönes in der Stadt, oder lade nette Gäste ein, denn ich möchte, weil ich im Winter geboren bin, auch mal im Sommer Geburtstag feiern.

Wenn es anders gekommen wäre, hätte mein Mann sicher eine neue Frau gefunden und mit der mindestens Silberhochzeit gefeiert. Ob er in den Jahren Blumen auf mein Grab gelegt hätte? Damals hätte es mir viel bedeutet, wenn man älter ist, denkt man anders darüber.

Ich wurde früher als vorgesehen aus dem Krankenhaus entlassen. Wie werden sich meine Kinder und mein Mann darüber freuen, dachte ich. Mein Mann war nicht da, typisch, der Jüngste in der Schule und zwei in der Ausbildung. Ich traute meinen Augen nicht, als ich zu Hause ankam. Wie es da aussah. Man hatte wohl ordentlich gefeiert und auf mein Wohl getrunken. „Es ist alles zu Hause in Ordnung. U. kümmert sich um die Wäsche, mach‘ dir keine Sorgen“, waren die Worte meines Mannes.

Als erstes habe ich die Ärmel hochgekrempelt und rein Schiff gemacht. Seine Entschuldigung: Er hätte nicht damit gerechnet, dass ich früher entlassen werde. Ach so!

Am 13 Juli 2011 erschien auf der Seite der Seniorenredaktion der EZ unter anderem ein Unfallbericht mit Überschrift: „Mein zweiter Geburtstag“. .Kannst mal sehen dachte ich, nachdem ich das gelesen hatte. Da ist es einer Frau ähnlich ergangen. Ihr Unfall ereignete sich am 2. Juli 1991. Von den Polizeibeamten wurde ihr zum „zweiten Geburtstag“ gratuliert. Ihr Auto war auch nur noch Schrott.

Diesen Bericht habe ich aufbewahrt, auch um gewissen Zweiflern zeigen zu können, dass ich mir das mit dem zweiten Geburtstag nicht ausgedacht habe. Erstaunt las ich, wer die Autorin dieses Schreibens ist. Es ist Bärbel Hoffmann. Ich kenne die Dame durch die Seniorenredaktion‚ der ich seit einem Jahr angehöre, Frau Hoffmann aber ist schon viele Jahre dabei. Unsere Schutzengel haben gut aufgepasst. Danke!

Übrigens, ich war nicht angeschnallt. Es ist zu vermuten, dass ich mir wahrscheinlich Knochenbrüche zugezogen hätte, wenn ich es gewesen wäre. Aber Prellungen sind auch sehr schmerzhaft.

Ich hatte Glück, unsere Tochter nicht. Am 2. Januar 1978 verstarb sie durch einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit. Linksverkehr in England hat ihr nichts ausgemacht. Sie wurde nur 23 Jahre alt.

Vier Wochen nach meinem Unfall, am 14. August 1980, verstarb mein Vater. Alles Zufall?