Polizei sucht Zeugen : Mehrere Straftaten in Gettorf

Am Wochenende wurden in Gettorf mehrere Straftaten begangen. Zeugen werden gesucht.

Avatar_shz von Redaktion Eckernförde

18. Februar 2020, 12:46 Uhr

Gettorf | Unbekannte haben am Wochenende 15./ 16. Februar im Ortsgebiet Gettorf mehrere Straftaten begangen. Im Schwarzen Weg wurden von fünf geparkten Autos Kennzeichen abgeschraubt. Diese konnten in der Nähe wieder aufgefunden und an die Eigentümer ausgehändigt werden. Im Lindenhof und in der Parkallee wurde jeweils ein hinteres Kennzeichen abgeschraubt. Diese wurden bisher nicht wieder aufgefunden.

Am Karl-Kolbe-Platz und in der Kirchhofsallee wurden Außenspiegel beschädigt, in der Straße Triangel und im Birkenweg jeweils ein Mercedesstern abgebrochen und gestohlen. Die Gettorfer Polizei geht davon aus, dass die Taten in der Nacht zum Sonntag verübt wurden.

Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel. 04346/2965000.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?