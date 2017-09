In Kochendorf soll gebaut werden : Mehr Platz für die Feuerwehr Kochendorf ab 2018

vergrößern 1 von 2 Foto: Skizze: Wohlenberg 1 von 2

von Achim Messerschmidt

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:36 Uhr

Kochendorf | Ein moderner Gebäudekomplex schwebt Matthias Wohlenberg für die Kochendorfer Feuerwehr vor. Auf der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend stellte der Eckernförder Architekt den Entwurf für das Projekt vor. Bereits klar war, dass die Gemeinde keinen Neubau erstellen lassen darf, da sich das Gerätehaus im Außenbereich befindet. Zulässig ist seitens der Genehmigungsbehörden hingegen eine Sanierung samt Erweiterung um 50 Prozent. Denn Handeln muss die Gemeinde, nur zähneknirschend akzeptiert die Feuerwehrunfallkasse die beengten Verhältnisse in dem Gebäude.

Rund 600 000 Euro würde der Umbau des Gebäudes kosten, teilte Wohlenberg den Ausschussmitgliedern und Zuhörern mit. So ist geplant, einen Servicebereich und eine Fahrzeughalle zu bauen. In dem Servicebereich befinden sich Küche, Werkstatt, Lager, Schulungsraum und Umkleidekabinen sowie die Toiletten. In der angrenzenden Halle soll Platz für drei Fahrzeuge sein. Insgesamt entstehen 320 Quadratmeter Nutzfläche. Vor dem Gebäude werden gut 20 Parkplätze angelegt, außerdem soll es eine separate Ein- und Ausfahrt auf dem Vorplatz geben. Die Baumaßnahme würde rund sechs Monate dauern. Auch eine zweigeschossige Lösung konnte Wohlenberg präsentieren, er riet davon aber, ebenso wie der Ausschussvorsitzende Klaus Kaschke (SPD), ab. Zwar gebe es mehr Platz – rund 70 Quadratmeter – allerdings auf Kosten der Barrierefreiheit und die sollte in einem öffentlichen Gebäude gewährleistet sein. Zudem würde diese Variante rund 100 000 Euro mehr kosten.

Gemeinsam mit der Feuerwehr soll jetzt der Architektenentwurf beraten werden. Außerdem soll die Amtsverwaltung die Nebenkosten ermitteln. Denn die Investitionen für die erforderliche Pumpstationen für das Schmutzwasser oder Tiefbau sind in der Preisschätzung nicht enthalten. Am 18. September wird die Gemeindevertretung über das Thema erneut beraten.