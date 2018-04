Binnenhafen Eckernförde : Mehr als nur ein Sportboothafen

Ein Liegeplatzpächter kritisiert die Nichteinhaltung von Vorschriften für den Betrieb von Sportboothäfen. Die Stadtwerke Eckernförde weisen die Kritik zurück.

von Gernot Kühl

05. April 2018, 00:00 Uhr

Ingo Kibies hat früher zwölf Jahre als CDU-Ratsherr und -Stadtrat selbst Politik gemacht. Als Besitzer eines kleinen Motorbootes ist dem 83-Jährigen vor allem an geordneten Verhältnissen im Binnenhafen gelegen, in dem er einen Liegeplatz hat. Dem Betreiber der Anlage, den Stadtwerken Eckernförde, hat Kibies mehrfach – auch öffentlich – vorgeworfen, „fast keine der erforderlichen Vorgaben“ aus der Sportboothafenverordnung des Landes vom 21. April 2010 zu erfüllen. Er hat die Unterlagen studiert und seine Kritikpunkte schriftlich festgehalten. Darin nennt er unter anderem folgende Voraussetzungen für den Betrieb von Sportboothäfen, die seiner Meinung nach in Eckernförde nicht erfüllt werden:

>nach Geschlechtern getrennte Wasch- und WC-Anlagen;

>Hinweise mit Namen und Anschrift des Hafenbetreibers, Standort des nächsten Fernsprechers sowie die Nummern der Einsatzleitstellen der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes, der nächsten medizinischen Versorgung, der nächsten Apotheke und der nächsten Unfallstation;

>Aushang der Betriebsvorschriften;

>einen Fernsprechanschluss.

Zudem fehlten Erste-Hilfe-Einrichtungen, es hingen keine Abfallbewirtschaftungspläne aus und es gebe auf Borbyer Seite keine Ausstiegsstellen – das seien allesamt Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Landeswassergesetzes, argumentiert Kibies. Er kritisiert zudem die Erhebung einer jährlichen Kosten- oder Servicepauschale durch die Stadtwerke in Höhe von 110 Euro pro Liegeplatz, die nachträglich von der Ratsversammlung beschlossen wurde und seiner Meinung nach („absolut abwegig“) nicht angemessen und gerichtsfest ist.

Der Eckernförder Hafen sei wegen seiner vielfältigen öffentlichen und fischereitechnischen Nutzung zwar kein klassischer Sportboothafen, erfülle aber dennoch alle Anforderungen für den Betrieb eines solchen, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Dietmar Steffens. Die Infrastruktur des Sportboothafens genüge allen gesetzlichen Vorschriften. Der Binnenhafen mit seinen 89 Liegeplätzen (Gebühr abhängig von der Größe, im Schnitt rund 300 Euro jährlich) werde fast ausschließlich von einheimischen Bootseignern genutzt, mit denen die Stadtwerke als Betreiber Verträge abgeschlossen hätten. „Es wissen alle Bescheid, was hier wo zu finden ist“, erklärte Steffens. Die Kritik eines einzelnen Nutzers wie Ingo Kibies sei für ihn nicht nachvollziehbar.

Gegenüber unserer Zeitung ging Steffens dennoch auf alle einzelnen Kritikpunkte ein. Nach Geschlechtern getrennte Wasch- und Toilettenräume seien im Boardinghouse an der Hafenspitze vorhanden und über eine im Parkhaus zu ziehende Karte unentgeltlich nutzbar. Eine neue, öffentliche WC-Anlage gebe es zudem auch am Außenhafen und demnächst werde ein neuer WC-Container neben „De lütte Werft“ am Borbyer Ufer in Betrieb genommen. Dort gebe es auch eine Öl-Annahmestelle und einen Erste-Hilfe-Kasten. Am Boardinghouse befinde sich die Müllentsorgungsstation, den Schlüssel dafür gebe es bei den benachbarten Jaich-Hafenmeistern, die neben den Stadtwerken ebenfalls Ansprechpartner für die Liegeplatzpächter im Binnenhafen seien. Neben der Holzbrücke sei ein öffentlicher Fernsprecher installiert, nur nutze den im Smartphone-Zeitalter so gut wie niemand. Die Notrufnummern 110 und 112 seien jedermann auch ohne Hinweis bekannt. „Aber auch das können wir gerne mal machen, ich werde es mir überlegen. Aber irgendwo hört’s auch mal auf. Ich springe nicht über jedes Stöckchen, das Herr Kibies mir hinhält“, sagte der Stadtwerke-Chef.

Die Betriebsvorschriften hingen zwar nicht aus, seien aber jederzeit für Interessenten einsehbar. Vorhanden, aber nicht einsehbar sei auch ein Gefahrenabwehrplan. Ein Abfallbewirtschaftsplan sei ebenso vorhanden wie Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle. Steffens verwies weiter auf die Vielzahl vorhandener Leitern, die den Ausstieg aus dem Hafenbecken ermöglichten. Man habe nachgerüstet, auch auf Borbyer Seite gebe es Ausstiegsmöglichkeiten über die Slipanlage, an der Kaimauer neben der Zappe-Werft sowie über das flach auslaufende Ufer am Steindamm. Ebenso gebe es Rettungsringe und Feuerlöscher im Hafenbereich.

Die von den Stadtwerken erhobene Servicepauschale von 110 Euro jährlich sei ein gängiges Verfahren von Hafenbetreibern, um Dienstleistungen wie Müll- und Ölentsorgung, die Reinigung und Instandhaltung der Steganlagen bis zum Winterdienst vorzuhalten.

Perspektivisch, so Steffens, solle der Binnenhafen weiterentwickelt und aufgewertet werden, unter anderem mit der Fortführung der Promenade auf Borbyer Seite. In den nächsten drei bis fünf Jahren solle in diesem Zusammenhang auch die in die Jahre gekommene Steganlage komplett erneuert werden. Ob das Vorhaben über die Hafenentgelte oder Umlagen mitfinanziert wird, steht nach Auskunft des Stadtwerke-Geschäftsführers noch nicht endgültig fest.

Insgesamt, so Steffens, gebe es im Hafen ein gutes Miteinander – man schätzt und hilft sich. Der Hafen sei wichtig für Eckernförde, die Entwicklung eine „Generationenaufgabe“, der sich die Stadtwerke gerne stellten.