Attraktivitätssteigerung der Innenstadt : Mehr als nur barrierefrei

Mit einem neuen Gesamtkonzept sollen die Kieler Straße und die St.-Nicolai-Straße auch gestalterisch attraktiver werden. Vordringlich ist dabei die Glättung der Straßenbeläge.

von Gernot Kühl

20. April 2018, 06:21 Uhr

Eckernförde | Einmal kurz irritiert geschüttelt, dann aber doch akzeptiert. Die Stadt nimmt sich noch einmal drei Monate Zeit für eine grundlegende Neugestaltung der Kieler Straße und der St.-Nicolai-Straße über die reine Neupflasterung hinaus. Das hat der Bauausschuss am Mittwochabend empfohlen. Landschaftsarchitekt Andreas Werning aus Lübeck soll in den nächsten drei Monaten ein Gutachten aus einem Guss erarbeiten und der Politik drei Varianten zur Umsetzung vorlegen: eine mit dem Schwerpunkt Barrierefreiheit, eine darüber hinaus gehende Variante mit zusätzlichen gestalterischen Erneuerungen und eine komplette Neugestaltung der beiden Fußgängerzonen als große Lösung. Darauf haben sich die Ausschussmitglieder nach teilweise kontroverser Aussprache geeinigt.

„In den nächsten drei Monaten sind wir ohnehin nicht entscheidungsfähig“, sagte Bürgervorsteherin Karin Himstedt (CDU) im Hinblick auf die am 6. Mai anstehende Kommunalwahl und die anschließende Neukonstituierung der Ratsversammlung und der Ausschüsse. Von daher werde man erst nach den Sommerferien wieder beschlussfähig sein, „dann muss das aber auch entschieden werden. Es muss zeitnah was passieren.“

Fachmann Andreas Werning hatte zuvor die Vorgehensweise skizziert, die ihm das Bauamt nach der jüngsten Bauausschusssitzung und den öffentlichen Reaktionen als Leitfaden für eine ganzheitliche Konzeption mit auf den Weg gegeben hatte. Die maßgeblich von Seniorenbeirat und Beirat für Menschen mit Behinderung geforderte Herstellung der Barrierefreiheit in der Kieler Straße und St.-Nicolai-Straße ist dabei nur ein Aspekt. Es geht auch um eine umfassende gestalterische Aufwertung der Fußgängerzonen bis hin zur Möblierung, Beschilderung und Nutzung als Veranstaltungsraum, wobei Werning auch Gestaltungsbeispiele aus anderen norddeutschen Städten vorstellen und die Kosten auflisten wird.

Ausschussvorsitzender Thorsten Peuster (SSW) zeigte sich „verwundert“ über die Dimensionen des Gutachtens, damit hätte er nicht gerechnet. Ebenso Georg Bicker (CDU): „Wir waren schon eine ganze Ecke weiter“, wobei er sich auf die Neupflasterungspläne zur Herstellung der Barrierefreiheit bezog. Er hätte jetzt „Handlungsanweisungen“ erwartet, wie man dies möglichst günstig und schnell umsetzen könne. Eine „völlig neue Bewertung“ sei hingegen nicht erforderlich. Auch Katharina Heldt (CDU) zeigte sich anfangs etwas irritiert über den neuen, erweiterten Planungsansatz. „Ich verstehe die Debatte nicht, das ist mir schleierhaft“, zeigte sich auch Rainer Beuthel (Die Linke) wenig erbaut über die Diskussion, „die längst gelaufen ist“.

Sören Vollert (Grüne) und Matthias Huber (Bürger-Forum) hingegen begrüßten den umfassenden Planungsansatz, der zur Grundlage einer Attraktivitätssteigerung in der Innenstadt werden könne. Jetzt biete sich nach vielen Jahren die einmalige Chance dazu, sagte Vollert, der wie Huber voll und ganz auf den Sachverstand von außen baut. „Wir brauchen eine Planung aus einem Guss“, sagte Huber. Auch wenn man am Ende nicht alles umsetze, so habe man doch einen Gesamtplan und könne mit dem Straßenbelag anfangen.

„Junge Leute, die keine Beschwerden haben, können nicht wissen, wie glatt die roten Steine sind“, wies Seniorenbeirat Klaus Wille auf die Gefahr des Ausrutschens bei Regen hin – es müsse dringend etwas getan werden. Auch die im Gehbereich aufgestellten Warenständer seien ein großes Problem für gehbehinderte Menschen.