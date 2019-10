Kinderkino im Haus Eckernförde : Meggy und ihre Rolle „Lotta“ lieben Kaninchen

Die Hauptdarstellerin im Kinderfilm „Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo“, Meggy Hussong, stellte im „Haus“ ihren Film vor.

Eckernförde | Gerade noch hat Meggy Hussong ihren Film „Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo“ im Kino der Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt Eckernförde „Das Haus“ präsentiert – zwei Tage später flog die zwölfjährige Hauptdarstellerin dann nach Amsterdam, um den Film auf dem Cinekid Festival zu präsentieren und ihn international zu bewerben.

Ein voller Kinosaal erwartete Meggy Hussong am Feitagnachmittag, als sie das Haus gemeinsam mit Mutter Birka (49) und Vater Thomas (59) betrat. Der Kinostreifen ist die Verfilmung der ersten fünf Bände der „Mein Lotta-Leben“-Buchreihe von Alice Pantermüller. Es geht um Lotta, ihre Familie, um die hochnäsige Berenike von Bödecker und um ihre beste Freundin Cheyenne, die gemeinsam mit ihrer Schwester kleine Kaninchen hat, die sich unerwartet stark vermehren. Die Mädchen wollen die weißen Kaninchen auf der Straße verkaufen, die Kartons reißen, Lotta wirft sich auf die Straße, um die Kaninchen vor den Autos zu retten. „Die Szene mit den Kaninchen zu spielen hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Meggy Hussong. Zwei dieser Tiere nahm sie am Ende der achtwöchigen Dreharbeiten mit nach Hause – nicht wissend, dass „Schrotti“ und „Malon“ sich als belgische Riesenkaninchen entpuppten.

Nach der Filmvorführung stand die Gettorferin dem jungen Publikum Rede und Antwort. Ob ihre Haare im Film echt seien, wollte jemand wissen. Im Film trägt die Isarnwohldschülerin die Haare zu einem Pagenkopf mit Pony frisiert. „Meine Haare wurden geschnitten“, bestätigt Meggy, „den Pony bin ich immer noch nicht wieder losgeworden.“ Auch Yola Streese, die ihre beste Freundin Cheyenne spielt, musste ihre Frisur ändern: „Sie hatte vorher ganz blonde Haare, die dunkel gefärbt wurden.“ Über die Kieler Musicalschule „StageUp“ ist die Siebtklässlerin zum Casting für den Kinderfilm gekommen. Gedreht wurde hauptsächlich in Köln und München. Zwar war sie stets in Begleitung eines Elternteils, die aber nicht am Set anwesend waren – dort wurde sie von Kinderbetreuern versorgt. „Eine Ausnahme habe ich aber bei Oliver Mommsen gemacht“, verrät Mutter Birka. Mommsen spielt Lotta’s Vater – und die Gelegenheit, ihn aus der Nähe zu sehen, wollte Birka Hussong sich nicht entgehen lassen. Comedystar Carolin Kebekus spielt die Mutter, Popsänger Lukas Rieger die Rolle von Marlon. Im Film ist die reiche Berenike hochnäsig, „in Wirklichkeit ist Laila Ziegler, die ihre Rolle spielt, sehr nett“, verrät Meggy. Überhaupt habe sie sich in den acht Wochen mit dem ganzen Team angefreundet.

Wie denn ihre Freunde zu Hause reagiert hätten, wollten die jungen Zuschauer wissen. „Meine Freunde haben sich total für mich gefreut.“ So hat ihre Lehrerin vor kurzem für ihre ganze Klasse eine Sondervorstellung in einem Kieler Kino organisiert, an der alle teil- genommen haben.

Spielt der Film gute Besucherzahlen ein, wird es vielleicht einen zweiten Lotta-Film geben, verrät Meggy Hussong. Das junge Publikum würde sich darüber freuen.

