ARD: Klein gegen Groß : Meggy fordert Opern-Diva Dagmar Koller heraus

Eine Gettorferin tritt in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ im Musical-Duell an.

28. Februar 2020, 17:10 Uhr

Gettorf | Im vergangenen Jahr wurde die zwölfjährige Meggy Hussong aus Gettorf durch ihre Hauptrolle im Kinofilm „Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo“ von Regisseurin Neele Vollmar bundesweit bekannt. Dieser Film wurde 2019 sogar als bester deutscher Kinderfilm prämiert. Am Sonnabend, 29. Februar, ist sie im Fernsehen zu sehen, in der ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ mit Moderator Kai Pflaume, ab 20.15 Uhr in der ARD.

Meggy Hussong ist ein echter Musical-Fan

Für sie gibt es nur ein Ziel: rauf auf die Bühne! Das Mädchen übt dafür schon fleißig. Seit drei Jahren besucht die Siebtklässlerin der Isarnwohld-Schule eine Musicalschule in Kiel und konnte schon einige Bühnenerfahrung sammeln.

Aber behält sie auch im Musical-Duell gegen Dagmar Koller die Nerven? Die 80-jährige Österreicherin blickt auf eine Welt-Karriere als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin zurück. Sie hat in weltbekannten Musicals wie „Westside Story“ und „My fair Lady“ mitgespielt. Die beiden Duellantinnen bekommen abwechselnd kurze Ausschnitte aus einem bekannten Musical-Songs live von einer Big Band vorgespielt, je früher das Musical erkannt wird, desto mehr Punkte gibt es.

ARD

Wie beliebt die Duelle zwischen den großen Prominenten und ihren kleinen Könnern bei den Zuschauern sind, zeigte die erste Sendung „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ im Januar 2020. Mehr als 6 Millionen Zuschauer entschieden sich für den Quotenhit. Weitere prominente Gäste sind Nora Tschirner, Hans Sigl, Ingo Zamperoni, Jan Frodeno, Dagi Bee und Klaas Heufer-Umlauf. Wie das Duell ausgeht, weiß Meggy übrigens schon, denn die Fernsehsendung wurde aufgezeichnet.