Metall-Koloss aus owschlag : Mega-Säge für Meeresböden

Owschlag | „Das Ding ist riesig“, sagt Reinhard Schäfers Sohn Foster auf dem Weg zum Fototermin. Und richtig: Die Unterwasser-Felsensäge hat gigantische Ausmaße. In den vergangenen vier Monaten hat das Familienunternehmen Stahlbau Schäfer den „Hydro-Jet Sub Sea Rock Trencher“ im Auftrag der amerikanischen Firma Miah Trenchers hergestellt. „Auch die Baupläne haben wir mit den Amerikanern gemeinsam entwickelt“, berichtet Geschäftsführer Reinhard Schäfer. Dieser Prototyp, der 750 000 Euro kostet, soll nun zunächst in der Ostsee vor Schweden eingesetzt werden, um Kabel auf dem Meeresgrund zu verlegen.

„In Mischböden werden die Kabel normalerweise durch Spülen oder Pflügen in die Sohle gebracht. Doch vor Schweden ist der Untergrund felsig”, erklärt Schäfer. Mit dem 60 Tonnen schwerem Gerät kann nun eine bis zu fünf Meter tiefe Rinne in die Felsen gesägt werden, um die Kabel geschützt zu verlegen – bis zu einer Wassertiefe von 70 Metern. Die gigantische Kettensäge wird noch mit Industriediamanten bestückt, damit sie nicht stumpf wird. Die Diamanten sind Verschleißteile und können ausgetauscht werden. Danach wird das Schwergewicht in Südostasien eingesetzt. Dort wird die Säge Rinnen in Korallen arbeiten.

„Noch eine spannende Zahl: Der Antrieb ist hydraulisch. 30 Kubikmeter Wasser pro Minute laufen durch die Düsen. Damit könnte man das Kropper Schwimmbad in 20 Minuten füllen”, sagt Schäfer. Der Auftrag ereilte den Schlossermeister quasi mitten in der Nacht. Eine Zufallsbegegnung in einem Londoner Pub: Ein Freund von ihm kam dort mit dem Inhaber von Miah Trenchers ins Gespräch und erwähnte dabei den Owschlager Schweiß-Fachbetrieb. Der Amerikaner rief ungeachtet der nächtlichen Uhrzeit bei Schäfer an, erklärte das Projekt und fragte, ob der Betrieb Interesse hätte. „Nach einer Woche stand der Vertrag und wir konnten mit der Planung loslegen“, erzählt Schäfer. Weltweit gibt es neben dem Owschlager Unternehmen nur eine Firma in Amerika, die so einen Unterwasser-Koloss herstellen könnte. Inzwischen hat der Funktionstest , der als Abnahme und Übergabe galt, stattgefunden. „Den Auftrag für einen Zwillingsbruder haben wir schon vorliegen. Wahrscheinlich dürfen wir auch noch einen dritten Trencher produzieren”, sagt der Chef von 40 Mitarbeitern.