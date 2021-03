Schulen in Eckernförde : Matthias Wesemann und Doris Rautenberg: Freie Schulwahl ein Grundbedürfnis der Eltern

Der FDP-Mann und die fraktionslose Ratsfrau haben ein gemeinsames Schreiben an das Bildungsministerium geschickt.

Eckernförde | Der FDP-Ratsherr Matthias Wesemann und die fraktionslose Ratsfrau Doris Rautenberg haben sich in einem gemeinsamen Schreiben an das Bildungsministerium für den Erhalt der freien Schulwahl eingesetzt. Junge Generation will frei entscheiden Diese entspreche „dem Grundbedürfnis der Eltern, eine Schule zu finden, die den Bedürfnissen und Begabungen ihrer K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.