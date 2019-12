Amt Dänischer Wohld : Matthias Meins als Amtsdirektor bestätigt

Amtsdirektor Matthias Meins geht in seine dritte Amtsperiode im Dänischen Wohld.

von Torsten Peters

05. Dezember 2019, 15:15 Uhr

Gettorf | Auf der Amtsausschusssitzung Dänischer Wohld wurde Matthias Meins in einer offenen Abstimmung einstimmig zum Amtsdirektor wiedergewählt. Die anwesenden Mandatsträger sprachen ihm damit ihr Vertrauen aus und signalisierten, in den kommenden sechs Jahren weiter vertrauensvoll zusammenarbeiten zu wollen.

„Vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr darüber“, sagte Meins, der all jenen dankte, mit denen er sich in der Vergangenheit gut ausgetauscht hatte. Für Meins ist es die dritte Amtszeit, die jeweils sechs Jahre dauert, und jetzt am 1. April 2020 beginnt.

Amtsvorsteher Jens Krabbenhöft erklärte, dass das Amt mit Meins’ Arbeit so zufrieden sei, dass auf die Ausschreibung eines Gegenkandidaten verzichtet wurde. Er gratulierte Meins unter dem Beifall der Mandatsträger: „Meinen herzlichen Glückwunsch und ein gutes Gelingen in den nächsten Jahren – in unser aller Interesse!“

Amt Dänischer Wohld

Das Amt Dänischer Wohld entstand im Jahr 1970 und umfasst seit 2008 die acht Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf. Es umfasst knapp 12.500 Hektar, auf denen 17.213 Einwohner (Stand: 25. Nov. 2019) leben.

Das Amt sei „mittlerweile ein gut zusammengewachsenes Haus“, sagt Krabbenhöft. Früher habe man sich zwischen Gettorf und dem Umland nicht so viel zu sagen gehabt. Dies sei im Laufe der vergangenen Jahre deutlich besser geworden.

Drei Perioden

Nach der ersten Periode, der Zusammenführung der Verwaltungen, ging es in der zweiten Periode darum, die Flüchtlingsproblematik zu bewältigen. In der dritten Periode geht es nun darum, den Blick nach vorne zu werfen, wie etwa in Bezug auf Mobilität und Zukunftskonzepte. Krabbenhöft: „Die Zusammenarbeit ist das Konzept, das uns in Zukunft weiter zusammenwachsen lässt, wobei jede Gemeinde ihre Identität behalten soll.“

Eine Entscheidung hinsichtlich eines Konzeptes für die Elektroladesäulen-Infrastruktur in der Region wurde vertagt, da hier noch der Rat von Experten eingeholt werden soll, wobei sich Altenholz diesbezüglich wohl eher in Richtung Kiel orientiert.

Digitalisierung

Die im Jahr 2015 angeschafften Server im Amt müssen 2020 ausgetauscht werden. Da durch die forcierte Digitalisierung („digitale Akten“) auch deutlich mehr Daten lange gespeichert werden und neue Lizenzen erworben werden müssen, wurde einstimmig beschlossen, im Haushalt 2020 insgesamt 82.000 Euro an Haushaltsmitteln bereitzustellen. Meins erhielt die Vollmacht zur Ausschreibung und Auftragsvergabe.

Finanzen

Der Finanz-Haushalt des Amtes schließt mit einem Minus von 17.800 Euro. Der Umlagesatz für die Berechnung der Amtsumlage 2020 beträgt 12,4 Prozent (2019: 13,27 Prozent). Wie bereits in den Vorjahren wird auch im Haushaltsjahr 2020 auf vorhandene liquide Mittel zurückgegriffen. Hierdurch werden die amtsangehörigen Gemeinden erneut entlastet.

Nach der aktuellen Prognose der Steuerschätzer werden die Steuereinnahmen innerhalb der kommenden fünf Jahre um rund 240 Milliarden Euro (von 796,4 Mrd. Euro auf rund 935 Mrd.) steigen. Dabei verläuft die Entwicklung bei den Ländern und den Kommunen besser als beim Bund.