Freimaurer Eckernförde : Matthias Faermann bekräftigt die Grundwerte Weltoffenheit, Toleranz und Menschenwürde

Die Loge „Leuchte am Strande“ lud am Samstag Vertreter aus Poltik, Wirtschaft und Verbänden zum traditionellen Jahresempfang ein.

von Petra Baruschke

23. Februar 2020, 18:44 Uhr

Eckernförde | Zu ihrem traditionellen Jahresempfang begrüßten die Eckernförder Freimaurer der Loge „Leuchte am Strande“ am vergangenen Sonnabend zahlreiche Vertreter aus Politik, Vereinen und Verbänden der Stadt. Rainer Bosse vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW) oder auch Heiko Gauert, bekannt für sein Engagement zur Förderung der plattdeutschen Sprache, gehörten an diesem Vormittag zu den Gästen. Matthias Faermann, Logenmeister der Eckernförder Freimaurer, verwies in seiner Begrüßungsrede auf den anstehenden 250. Jahrestag der Gründung der Großen Landesloge der Freimaurer in Deutschland, der auch die Eckernförder Loge angehört. „In diesem langen Zeitraum“, so Faermann, „hat sich die Freimaurerei gewandelt, die Grundwerte Weltoffenheit und Toleranz, die Grundsätze des humanistischen Denkens, das Festhalten an der Würde des Menschen sind geblieben und sind die Bausteine der modernen Freimaurerei“. Eine große Rolle kommt dem bürgerlichen Engagement der Logenbrüder zu, die in Eckernförde ehrenamtlich in unterschiedlichen Funktionen tätig sind.

Matthias Faermann verwies dabei auf die Sorge der „Versyltung“ der Stadt und meinte: „Die zunehmende Überalterung, die Wohnraum- und Verkehrssituation und der fatale Trend, im Sommerhalbjahr mit beliebigen, wechselnden Veranstaltungen zigtausende Tagesgäste in den Ort zu pumpen“, nehme den eigentlichen Einwohnern und vor allem den Jugendlichen die spezifischen Veranstaltungen oder Treffpunkte.

Der Logenmeister fand auch deutliche Worte im Hinblick auf das schreckliche Ereignis in Hanau in der vergangenen Woche und sagte: „Beunruhigend ist die Tatsache, dass der ideologische Irrsinn in unserem Land um sich greift.“ Er verwies darauf, dass auch Freimaurer immer häufiger zur Zielscheibe werden und erinnerte hierbei an die Hakenkreuz-Schmierereien am Logenhaus in Iserlohn oder die Brandanschläge auf Logenhäuser in Köln und Hamburg.

Gerade in diesen Zeiten seien die Freimaurer mit ihrem Wertesystem gefragt, so Faermann. Abschließend äußerte der Logenmeister die Hoffnung, dass die Vernunft die Oberhand behält.