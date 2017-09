Fischsterben : Massenhaft tote Fische am Eckernförder Ostseestrand

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Peters 1 von 1

von Daniel Friederichs/Arne Peters

erstellt am 12.Sep.2017 | 12:29 Uhr

Eckernförde | Am östlichen Naturstrand in Eckernförde sind am Dienstag zahlreiche tote Fische angespült worden. Darunter waren tausende kleine Fische, zahlreiche große Schollen, Dorsche und eine Lachsforelle. Als Ursache für das massenhafte Fischsterben wurde ein extremer Sauerstoffmangel in dem Bereich der Ostsee ausgemacht.

Durch Südwestwind wurde sauerstoffarmes Wasser hochgewirbelt. Messungen am Vormittag ergaben einen Sauerstoffgehalt von 0 Prozent im Wasser, hieß es vom Infocenter am Eckernförder Strand. Auffällig war, dass sich unter den toten Fischen auch viele Dorsche befanden, von denen der Bestand ohnehin stark dezimiert ist.

Bereits im Dezember 2016 hatte es am Eckernförder Strand massenhaft tote Fische gegeben. Damals war ebenfalls zu wenig Sauerstoff im Wasser die Ursache.