Martin Buchholz: Lieder mit Humor und Tiefgang

Redaktion Eckernförde

08. November 2020, 17:44 Uhr

Gettorf | Grimme-Preisträger Martin Buchholz, der vielseitig begabte Journalist, Theologe, Kabarettist und Songpoet kommt jedes Jahr nach Gettorf – so auch am Wochenende vor den wieder verschärfen Corona-Auflagen. Weil in die St.-Jürgen-Kirche jetzt nur maximal 100 Leute hinein durften, blieb er ein Wochenende zum Konzert und zwei musikalischen Gottesdiensten mit dem Thema „Alles Liebe – Lieder und Geschichten über das Geschenk des Himmels“. Begleitet wurde er von Pianist Timo Böcking, Dozent an der Musikhochschule Köln.

Insgesamt kamen 200 Besucher. Die Songs von Martin Buchholz, mit Humor und Tiefgang, waren für viele Ermutigung in unsicheren Zeiten. In seiner Predigt stand der alttestamentliche Prophet Elia im Mittelpunkt. Gerade noch hatte er einen großen Sieg über die Baalspriester errungen, trachtete ihm Königin Isebel nach dem Leben. Er ist am Ende und legt sich zum Sterben unter einen Ginsterbusch. Doch da taucht ein Engel auf, stärkt ihn mit Brot und Wasser und fordert ihn auf, sich wieder auf den Weg zu machen. Es ist eben noch nicht alles vorbei. Stärkung in unsicheren Zeiten – ein aktuelles Thema.

Pastor Frank Boysen sagte, dass er lange überlegt habe, die Veranstaltungen stattfinden zu lassen. „Sie können sich vorstellen, dass wir bis zuletzt abgewogen haben, ob Konzert und Gottesdienste so stattfinden können. Wir haben uns auch deshalb dafür entschieden, weil wir in unserer Kirche sicherstellen können, dass das Infektionsrisiko geringer ist als im Supermarkt oder im ÖPNV. Außerdem war es in einem höheren Sinne notwendig. Viele Konzertbesucher sind am zweiten Tag wiedergekommen. Die haben gesagt: „Jetzt wissen wir erst, was wir durch Corona verpassen – und was wir jetzt mehr denn je brauchen.“