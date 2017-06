Neuer Marktplatz für altenholz : „Marktplatz ist wichtiger Treffpunkt“

vergrößern 1 von 1 Foto: Lausen 1 von 1

Gestern fand der Wochenmarkt erstmals an seinem neuen vorübergehenden Standort, auf der Grünfläche vor den Turmhäusern des Insterburger Weges in Altenholz-Stift, satt. Die Marktbesteller hatten sich mit der Gemeinde auf diesen Standort geeinigt. Bürgermeister Carlo Ehrich, (Foto r.) kam zur Einweihung und bedankte sich bei Handwerkern und den Mitarbeitern der Gemeinde. Nachdem die Wahl auf die Fläche gefallen war, wurde in Windeseile ein kleiner Marktplatz gepflastert. „Ein Marktplatz ist ein wichtiger Treffpunkt“, so Ehrich.

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 10.Jun.2017 | 08:34 Uhr