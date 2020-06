Begehrter Fisch : Maränen-Hochsaison: Fischerei Arne Bening auf der Jagd nach dem Wittenseer Gold

Je nach Tag ziehen die Fischer 50 bis weit über 100 Kilo Silbermaränen aus dem Wittensee. Gerade herrscht Hochsaison.

von Stefan Gerken

20. Juni 2020, 13:50 Uhr

Es ist Maränen-Saison am Wittensee. Das bedeutet für die Fischerfamilie Bening viel Arbeit – aber auch gute Einnahmen. „Die Maräne ist unser Brotfisch. Von Ende April bis etwa September ist Saison“, sagt Arne Bening (57), der die Fischerei am Wittensee betreibt. Zusammen mit seinem Sohn Tim (20) und Vater Heinz geht es jetzt mindestens alle zwei Tage – je nach Bedarf auch täglich – raus auf das fast 1000 Hektar große und fischreiche Gewässer.

Drei Bening-Generationen an Bord

Drei Generation der Benings sind an Bord des 50 Jahre alten Kutters, der mit einem aus einem Auto ausgebauten Dieselmotor betrieben wird. „Man weiß nie, ob es ein guter Tag wird“, sagt Arne Bening, „aber die letzten Tage waren vielversprechend.“ Die Eckernförder Zeitung durfte mit an Bord und den Fischern bei der Arbeit zusehen.

Meistens, aber nicht immer ist Heinz Bening mit dabei. Immerhin ist der Vater von Arne Bening mittlerweile stolze 87 Jahre alt. „Aber man muss ja fit bleiben“, sagt er und packt wie sein Sohn und sein Enkel beim Einholen des Netzes mit an. Die Silbermaräne ist ein lachsartiger Fisch mit einer Fettflosse. Optisch ist die Ähnlichkeit mit einem Lachs aber gleich Null.

Maräne ähnelt optisch dem Hering

Die kleine Maräne ähnelt einem Hering mit seinen silbernen Schuppen und einer ähnlichen Kopfform. Und beide Fische haben eines gemeinsam: Sie sind wahre Verwertungswunder. Ob geräuchert, auf verschiedene Arten eingelegt oder gebraten – es gibt kaum eine Zubereitungsart, die die Silbermaräne nicht zu einer Delikatesse werden lässt. Bei der Fischerei Arne Bening wird etwa die Hälfte des Fanges geräuchert. Kommen die Fische dann aus dem Ofen, nach der Veredlung durch den Rauch des Buchen-Erlen-Gemisches, haben sie eine goldene Farbe und werden daher von den Fischern das „Wittenseer Gold“ genannt.

In der Regel geht es für die Fischer bereits gegen 5 Uhr auf das Wasser, um die Netze einzuholen. Diese sind 50 Meter lang und haben eine Maschengröße, die genau auf die Maräne abgepasst ist. Mehrere dieser Netze werden aneinandergeknüpft und mit Bojen gekennzeichnet. „Die Netze stehen in einer Tiefe von zwei bis vier Metern frei im Wasser“, erklärt Tim Bening. Andere Fische wie Hechte oder Barsche können auch mal mit ins Netz gehen, doch das ist die Ausnahme.

Dass auch mal eine kleinere dabei ist, ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass es Fische aus jüngeren Jahrgängen gibt Tim Bening

Die erste Boje ist genau wie die letzte am Grund des Sees mit Gewichten befestigt. Wie selbstverständlich nimmt sich Tim Bening der Aufgabe an, die schweren Gewichte an Bord zu ziehen. Doch beim Einholen der Netze stehen dann alle drei Generationen der Benings nebeneinander. Heinz Bening zieht das Netz ans Boot heran, während Arne und Tim Bening die Fische aus den Maschen friemeln und das Netz sorgsam in einen großen Behälter legen. „Die Maräne ist ein Schwarmfisch. Meistens sind also viele dicht beisammen im Netz“, erklärt Heinz Bening. Oder eben auch nicht, wenn der Schwarm nicht an der Stelle war, wo das Netz stand. Auch der Wind und die Algen im See können den Fangerfolg beeinflussen. „Je mehr Kraut und Algen im Netz hängen bleiben, desto weniger Fische schwimmen rein, weil sie das Netz dann sehen“, erklärt Arne Bening. Doch an diesem sonnigen und wenig windigen Tag ist die Algenlage übersichtlich. Der Fang ist gut. Immer mehr silbrige Fische, die in der Größe durchaus um ein paar Zentimeter variieren, kommen in die blaue Tonne, die am Ende bis oben hin gefüllt ist. „Dass auch mal eine kleinere dabei ist, ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass es Fische aus jüngeren Jahrgängen gibt“, sagt Tim Bening.

Fischer besetzen Maränen-Brut um den Bestand zu sichern

Um den Bestand an Silbermaränen hoch zu halten, kaufen die Fischer Brut nach und besetzen jährlich. Die Fische vermehren sich aber, seitdem sie im Wittensee von den Benings ausgesiedelt wurden, sehr gut. „Dass mal ein schwächerer Jahrgang dabei ist, ist ganz normal und nicht schlimm“, sagt Arne Bening.

Möwen attackieren den Fang

Kurz vor dem Ende des Einholens wird der Wind ein klein wenig stärker. Das Boot driftet jetzt etwas anders und dadurch kommt das Netz früher an die Oberfläche. Jetzt hat die Stunde der Möwen geschlagen, die rings herum um das Boot mit gierigen Blicken in Lauerstellung gegangen sind. Verscheuchen lassen sich die gefräßigen Kameraden kaum, daher geht Heinz Bening ans Steuer, schmeißt den Motor an und bringt das Boot in eine bessere Lage, sodass das Netz wieder etwas sinkt. „Die Möwen können einem ganz schön das Netz zerreißen“, sagt Arne Bening.

Der letzte Fisch ist an Land und auch das Netz komplett eingeholt. Die blaue Tonne ist voll. Nun geht es mit den mit Eis gekühlten Maränen an Land zur Weiterverarbeitung. „Zwei bis drei Stunden werden wir gleich mit dem Säubern der Fische beschäftigt sein“, vermutet Tim Bening.

Ich habe lieber jeden Tag so um die 50 Kilo, als einmal 400. So viel kann ich ja gar nicht frisch verwerten Arne Bening, Inhaber der Fischerei

Zum Glück müssen nicht alle Fische ausgenommen werden, da die Räucherfische im Ganzen in den Ofen gehen. „Das war heute eine gute Menge. Ich denke mal 80 Kilo“, sagt Arne Bening zufrieden. „Ich habe lieber jeden Tag so um die 50 Kilo, als einmal 400. So viel kann ich ja gar nicht frisch verwerten.“ Und Fische müssen frisch sein, das ist oberstes Gebot und verspricht den besten Geschmack.

In Kisten verladen werden die Maränen dann ins Schlachthaus gebracht. In der Küche nebenan wird der Räucherofen gerade entleert. Eine Ladung Lachs, Makrelen, Heilbutt und Forellen ist gerade fertig geworden. Dazu werden riesige Zwiebeln geschnitten und der Hering liegt schon bereit für die überdimensionale Bratpfanne. „Alle Fischarten, die wir regional bekommen können, kaufen wir auch hier in der Region“, erklärt Tim Bening. So kommen die Regenbogenforellen aus einer Zucht nur 15 Kilometer entfernt vom Nord-Ostseekanal. Ostseefisch wird in Maasholm eingekauft.

Fisch aller Art – wenn möglich, regional dazu gekauft

Nun aber gönnt sich auch der „Jungspund“ der drei Bening-Fischer eine kurze Pause, bis es weiter geht mit der Verarbeitung der Maränen. Schluss ist danach auch noch nicht, denn die Netze und Reusen, mit denen Barsche, Hechte und Aale gefangen werden, müssen schließlich auch noch eingeholt oder wieder ausgebracht werden. „Man hat gut zu tun. Aber für mich ist es ein Traumberuf. Ich bin mittlerweile auch schon 15 Jahre dabei“, sagt Tim Bening. Er möchte die Fischerei mit seinem Vater und Großvater weiterführen. Natürlich auch in Zukunft mit dem Brotfisch des Betriebes – der Silbermaräne.