Eckernförde : Mansur Khalilian geht nach 42 Jahren bei Neumann Baugrund in den Ruhestand

Der 72-Jährige hat sein ganzes Arbeitsleben bei dem Eckernförder Unternehmen verbracht.

von Arne Peters

05. Februar 2021, 15:46 Uhr

Eckernförde | Das hat Seltenheitswert: Mansur Khalilian hat 42 Jahre lang in ein und demselben Unternehmen gearbeitet, und zwar bei „Neumann Baugrunduntersuchung“ in der Marienthaler Straße. Mit 72 Jahren ist er jetzt in den Ruhestand gegangen und hat mit seinen Chefs noch einmal auf sein Arbeitsleben zurückgeblickt.

Nach der Schule wollte Mansur Khalilian „erstmal ein bisschen leben“. Er studierte in Österreich und Schweden Bauingenieurwesen und kam 1977 an die Bauschule in Eckernförde. An der Ostsee gefiel es ihm, und so beschloss er, hierzubleiben.

Schon während des Studiums absolvierte er seine Praktika beim Unternehmen Neumann und fing 1981 schließlich ganz dort an. Ob er sich beworben hat oder von seinem Vorgesetzten gefragt wurde, weiß keiner mehr so genau. „Die Frage hat sich gar nicht gestellt“, sagt Peter Neumann. „Das ist ineinander übergegangen.“

Zunächst machte Mansur Khalilian viele Felduntersuchungen, bevor er die Bauleitung mit Kalkulation und Baugrundbetreuung übernahm. Das Unternehmen erkundet mit Bohrungen die Tragfähigkeit des Baugrundes und erstellt Gutachten für die Gründung der gewünschten Bauwerke, egal ob Häuser, Brücken oder Türme. Zusätzlich wird der Grund auf Altlasten untersucht. Die Einsatzplanung des über 50 Mitarbeiter umfassenden Betriebes hatte Mansur Khalilian inne.

Zuletzt organisierte er die Großbaustellen des Unternehmens. Zu diesen gehörte neben Baustellen auch im europäischen Ausland die Baugrunderkundung der kleinen Schleusenkammer in Kiel-Holtenau, die Anbindung der Autobahn 26 in Hamburg, Wasserbohrungen in der Flensburger Förde und die Hinterlandanbindung des Projekts „Fehmarn-Belt-Querung“ mit über 2000 Erkundungspunkten zwischen Fehmarn und Lübeck. Bei einer geplanten Brücke über die Wakenitz mussten sie einmal mit 30 Tonnen schwerem Gerät in ein Moorgebiet. „Da haben wir aus Faschinen und Stahlplatten eine Trasse gebaut und wussten nicht, ob wir da je wieder rauskommen.“

Mansur Khalilian kam raus und blieb bis heute im Unternehmen. „Wenn das Betriebsklima stimmt und alle Kollegen und Chefs sympathisch sind, hält man es auch 42 Jahre in einem Unternehmen aus“, sagt der gebürtige Iraner schulterzuckend.

Für die Geschäftsführer Peter Neumann und Hauke Anbergen geht mit Mansur Khalilian nicht nur ein zuverlässiger Kollege, sondern auch viel Fachwissen verloren. „Mansur war ein guter Kollege, total verlässlich, der selbstständig gearbeitet hat und seine Aufgaben immer super erfüllt hat“, so Peter Neumann. „Und er war vor Ort immer Bindeglied zwischen den Auftraggebern und den Kollegen“, ergänzt Hauke Anbergen. Die Lücke des langjährigen Mitarbeiters zu schließen, werde schwierig.

Im Ruhestand will sich Mansur Khalilian, der verheiratet ist und zwei Töchter hat, mehr seinem Hobby, dem Langstreckenlauf, widmen. 96 Marathons hat der 72-Jährige schon hinter sich. Jetzt will er den 100-Kilometer-Lauf in Angriff nehmen.