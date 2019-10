Eckernförde : Mann versucht, Taxifahrer auszurauben

Ein Unbekannter hat einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht, floh aber ohne Beute.

von Arne Peters

04. Oktober 2019, 10:56 Uhr

Eckernförde | Ein Taxifahrer (50) hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 4 Uhr bei der Polizei einen versuchten Raub angezeigt. Demnach war ein maskierter Mann kurz zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz an sein Taxi herangetreten, bedrohte ihn mit einem Messer (weißer Griff) und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben. Als eine weitere Taxifahrerin zufällig hinzukam, flüchte der Mann zu Fuß in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand. Täterbeschreibung: Etwa 1,80 Meter groß, Sturmhaube, dunkle Jacke, braune Hose. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Kripo in Eckernförde bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 04351 / 9080.

