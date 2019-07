Golf- und LandClub Gut Uhlenhorst : Mangelnde Nachfrage: Verdi-Gala in Dänischenhagen abgesagt

Die Verdi-Gala in Dänischenhagen wurde abgesagt, da zu wenige Karten verkauft wurden.

von Redaktion Eckernförde

02. Juli 2019, 16:41 Uhr

Dänischenhagen | Viele Klassik-Freunde hatten sich bereits gefreut, doch gestern kam die große Ernüchterung. Die für Sonnabend, 13. Juli um 20 Uhr geplante „Große Verdi-Gala“ auf dem Golf- und LandClub Gut Uhlenhorst in Dänischenhagen wurde abgesagt. Als Grund wurden „tourneeorganisatorische Gründe“ angegeben.

Die bereits gekauften Karten für die „Große Verdi-Gala“ können ausschließlich an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Der Preis wird in voller Höhe erstattet.

Die EZ hat bei Nikoletta Wybranski vom Paulis Veranstaltungsbüro über die genaueren Gründe nachgefragt: „Unter dem Begriff ‚tourneeorganisatorische Gründe‘ ist zu verstehen, dass wir schlichtweg nicht genug Tickets im Vorverkauf absetzen konnten. Wir waren vor zehn Jahren ja schon einmal in Dänischenhagen mit dem Stück Nabucco, das damals restlos ausverkauft war. Leider war der Andrang diesmal nicht so groß. Ich vermute, dies hängt damit zusammen, dass viele ihren Besuch davon abhängig machen, wie das Wetter an diesem Tag werden wird. Dabei sind die meisten doch hartgesottene Nordlichter.“ Aber die Absage ist nicht endgültig. „Wir können uns durchaus vorstellen, nächstes Jahr mit einem anderen Stück noch einmal wiederzukommen, denn die Zusammenarbeit hat bestens geklappt“, sagt Wybranski.

„Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten, die durch die Absage entstehen, vielmals entschuldigen“, teilte das Paulis Veranstaltungsbüro mit. Gästen, die an einer Alternative interessiert sind, wird eine Umbuchung auf zwei Veranstaltungen angeboten: Am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr The Big Chris Barber Band in der Stadthalle in Eckernförde oder am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr Die Vier Jahreszeiten, ebenfalls in der Stadthalle in Eckernförde. Bei Interesse an der Alternative, können die Betroffenen entweder anrufen unter 0531/346272 oder eine Mail an tickets@paulis.de schreiben.