Eckernförde : Manfred Zimmermann und sein Segel-Kajak Marke Eigenbau

Der 70-Jährige plant eine außergewöhnliche Tour mit Kajak und Segel.

Eckernförde | Spaziergänger am Strand trauten vor wenigen Tagen ihren Augen nicht: Was sahen sie? Ein Kajak oder ein kleines Segelboot? Es handelte sich um das Kajak von Manfred Zimmermann. Der Reinbeker (70) hat sich in den Kopf gesetzt, den Einsitzer mit Segeln aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.