Zirkus im Tierpark Gettorf : Manege frei für junge Nachwuchs-Artisten

Im Gettorfer Tierpark können Kinder in den Herbstferien unter dem Dach des blau-roten Zeltes in die Zirkuswelt eintauchen.

05. Oktober 2018, 10:48 Uhr

Gettorf | Wenn aus Kindern kleine Artisten, Dompteure oder Fakire werden, ist es wieder soweit. Der Projektzirkus Zaretti gastiert im Tierpark Gettorf. Bereits zum vierten Mal können die Kinder in den Herbstferien unter dem Dach des blau-roten Zeltes in die Zirkuswelt mit schillernden Kostümen, Musik und Tieren eintauchen. Betreut werden sie dabei unter anderem von Angelique Maatz (27), die früher selbst in der Manege stand. „Bevor ich meinen Ehemann Robert getroffen habe, habe ich in einem traditionellen Zirkus gearbeitet. Dort war ich unter anderem Seiltänzerin und habe voltigiert“, sagt sie.

Inzwischen gebe sie ihr Wissen vor allem gerne an die jungen Projektteilnehmer weiter. „Es ist immer wieder schön, wenn Kinder über sich selbst hinaus wachsen“, erklärt sie. Oftmals seien die Eltern sogar überrascht darüber, was sich der eigene Nachwuchs plötzlich zutraut. „Natürlich passen wir bei allen Übungen gut auf die Kinder auf“, betont sie.

Foto: waskow(2)

Das Konzept kommt bei den jungen Besuchern gut an. „Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal dabei“, verrät Catrice (11), die am Donnerstag gemeinsam mit ihrer besten Freundin Nele (10) in den Tierpark gekommen ist. „Wir haben auch schon zusammen Übungen am Trapez gemacht, bei denen wir durch die Luft geflogen sind“, berichten die beiden Gettorferinnen. Sie haben auch schon Bauchtanz, Seiltanz, die Zauberkiste und das Fakirbett ausprobiert.

Lotte , die Tochter von Tierpark-Leiter Jörg Bumann, ist bereits zum vierten Mal dabei. „Ich mag die Übungen am Trapez besonders gerne, weil ich dabei durch die Luft schwebe“, so die Siebenjährige. „Aber auch die Arbeit mit den Ziegen macht viel Spaß“, fügt sie hinzu. „Es kommen jedes Jahr mehr Kinder zu uns“, freut sich Artist Adriano Maatz, der den Besuchern in kurzer Zeit kleine Kunststücke am Trapez beibringt.

Noch bis zum Ende der Herbstferien öffnet sich dreimal am Tag der Bühnenvorhang. Jeweils um 11, 14 und 16 Uhr können die Kinder gemeinsam mit Angelique, Robert und Adriano Maatz Aufführungen mit wechselndem Programm einstudieren. Die Proben dauern rund 30 Minuten. Wer Lust hat, kann sich schminken lassen. Die Eltern der Kinder können währenddessen im Zelt warten oder den Park mit seinen exotischen Tieren aus aller Welt erkunden. Im Anschluss gibt es eine Vorstellung. Die Teilnahme an dem Projekt ist kostenlos. Es gilt die reguläre Eintrittskarte für den Tierpark.