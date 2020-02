Eckernförde : Malgruppe um Karin Stritzel stellt im Rathaus aus

Die zehn Damen zeigen einen Querschnitt ihrer Arbeit aus den vergangenen Jahren in den Rathausvitrinen.

von Arne Peters

13. Februar 2020, 17:18 Uhr

Eckernförde | Die Malgruppe um Karin Stritzel zeigt noch bis Ende Februar einen Querschnitt ihrer Arbeit aus den vergangenen Jahren in den Rathausvitrinen – vom Stillleben bis zur buntmodernen Momentbeobachtung. 1992 hat die Barkelsbyerin ihren ersten Malkursus in der damaligen Familienbildungsstätte angeboten. Dabei hat sie nicht geahnt, dass ihre Teilnehmerinnen ihr auch nach 28 Jahren noch treu sein würden. Jedes Winterhalbjahr treffen sich die zehn Damen in der Bürgerbegegnungsstätte und verfeinern ihr Können in der Aquarellmalerei. Und das hat sich gewaltig entwickelt. Humorvoll geben sie zu, teilweise mit „Strichmännchen“ angefangen zu haben, und zeigen heute kunstvolle Gemälde. „Jeder kann malen lernen“, sagt Karin Stitzel.

In der Gruppe sind im Laufe der Zeit Freundschaften entstanden. Daran ist die entspannte Unterrichtsatmosphäre nicht unschuldig. „Das Malen in der Gruppe soll das Vertrauen in die eigene Kreativität anregen und Neugierde wecken“, so Karin Strietzel. Dabei soll auch die Stimmung in der tristen Winterzeit beflügelt werden.

Wer ein Bild erwerben möchte, findet einen Kontaktzettel in den Vitrinen.