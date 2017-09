Mahnwache für Erhalt der Kinderstation

vergrößern 1 von 1 Foto: link 1 von 1

Auf dem Rathausplatz war alles vorbereitet: Mit Würfelspielen, Luftballons und Dosenwerfen wollte Silke Jürgensen (42) am Sonnabendnachmittag kurzfristig eine Mahnwache für die Erhaltung der Kinderstation der Imland-Klinik abhalten. Das Wetter zog der Organisatorin jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Der Hauptauschuss des Kreises empfahl in seiner Sitzung am 24. August, die Drei-Betten-Kinderstation in Eckernförde zu schließen. Stattdessen soll die Kinderstation in Rendsburg um drei Betten erweitert werden. Jasmin Wenger (35), Mutter von sieben Kindern, kann diese Empfehlung nicht verstehen: „Die Bettenauslastung in der Imland-Klinik ist höher als in Rendsburg. Wirtschaftlich lohnt sich der Standpunkt in Eckernförde also mehr.“ Sie kritisiert auch die Entfernung zu möglichen alternativen Kliniken. Vor allem für das Umland seien die Fahrzeiten nach Rendsburg oder Kiel eine psychische Belastung für Eltern und Kinder. Stationär aufgenommene Kinder seien auf Besuche von Eltern, Verwandten und Bekannten angewiesen. Für junge Eltern ohne Auto seien tägliche Besuche in Rendsburg oder Kiel kaum zu bewerkstelligen. Die sozialpädagogische Assistentin Silke Jürgensen und betroffene Familien wollten mit der Kundgebung gegen die Empfehlung des Hauptausschusses protestieren. „Wir wollten mit dieser Veranstaltung nochmals bekräftigen, dass die Kinderstation gebraucht wird,“ sagte sie. Der Regen am Sonnabendnachmittag beendete die Mahnwache jedoch vorzeitig. Die Organisatorin der Kundgebung benennt vor allem die Mehrbelastung der Eltern und eine naheliegende Versorgung als zentrale Kernpunkte für den Erhalt der Kinderstation am Standort Eckernförde.

Aufgrund von Personalproblemen ist die Kinderstation bereits seit November des vergangenen Jahres geschlossen. Seit diesem Zeitpunkt wird die Versorgung durch andere Abteilungen der Klinik gewährleistet. Heute soll in einer Sondersitzung des Kreistags eine abschließende Entscheidung gefällt werden. Beginn ist um 16 Uhr.



von Arne Peters

erstellt am 01.Sep.2017 | 19:39 Uhr