Theatergemeinschaft Eckernförde : Magdeburger Zwickmühle eröffnet die Saison

Die Magdeburger Zwickmühle bietet Politsatire von Marion Bach und Hans-Günther Pölitz.

19. September 2019, 17:26 Uhr

Eckernförde | Die Eckernförder Theatersaison 2019/2020 ist eröffnet, und zum Auftakt kam die „Magdeburger Zwickmühle“ in die Stadthalle. Marion Bach und Hans-Günther Pölitz brachten dafür ihr neuestes politsatirisches Programm mit. Die Premiere war am 10. September in Magdeburg.

Man weiß von früheren Aufführungen, dass die beiden Kabarettisten mit allen Wassern gewaschen sind, man weiß, dass sie heiße Eisen lieben, aus allen öffentlichen Unebenheiten ihr bitterböses Kritiksüppchen kochen und dabei auch noch singen und Klavier spielen können.

Und was erlebte man am Mittwoch in der gut besuchten Aufführung? Zunächst kam ein zitternder Pölitz mit Rollator auf die Bühne. Er zittere so, weil er nicht wisse, wie die Kanzlerin „ihre letzte Periode“ überstehe, weil die AfD so viele Erfolge einführe – jeder 14. habe sie gewählt. Und er begann, in den Zuschauerreihen abzuzählen. Marion Bach kam dazu, und es ging um künstliche Intelligenz, um Literatur aus dem Computer – das sei doch eine gute Erfindung, spare Zeit, und Pölitz brachte die hinlänglich bekannten Kurzversionen von der „Glocke“ und vom „Taucher“. Dann gab es den „Urlkönig“ für Junge: „Wer tickert so spät durch Bit und Bett?“ und „Komm, liebes Phone, und spiel mit mir“.

Auch ein autonomes Waffensystem sei gut, dann sei keiner mehr fürs Morden verantwortlich zu machen. Es ging um asoziale Netze, um Vor- und Nachteile des Fortschritts und schließlich ausgiebig um 30 Jahre Mauerfall. In ihrem „Einheitsnümmerchen“ wurde unter allem Beiwerk schnell deutlich, dass man im Osten mit dem Mauerfall nicht so glücklich ist. Die „Ossis“ als Menschen 2. Klasse, die im Westen in der Politik nicht hochrangig vertreten seien: „Auch früher schon wurde ein Land nie von den Eingeborenen aus den Kolonien regiert.“ Und dann halb in Frageform: „Die depperten Ossis mit den stinkenden Trabbis – oder doch umgekehrt?“ Marion Bach rennt hinter die Bühne und bleibt lange weg. Das AfD-Thema habe ihr auf den Magen geschlagen, so Bach später, aber nun sei die ganze „braune Kacke“ raus.

Was wurde noch unter die Lupe genommen? Datenschutz, Pflegenotstand, ein brennendes Flüchtlingsheim mit verändertem Polizeibericht. Die SPD? „Über Tote soll man nicht reden.“

Sie singt ein herzinniges Liebeslied an den Osten, beide planen eine Mauer um ganz Deutschland, dann gäbe es immer Oktoberfest, und „Hinz und Kunz“ sängen „nun sind wir endlich unter uns“. Klimawandel: Rikschas statt Autos. Und nicht vergessen: „Rülpst die Katze, pupst der Hund, ist das fürs Klima nicht gesund.“