Osterbyer Dorffest : Luis Bartikowskis Ente war die schnellste auf der Au

300 bemalte Enten schwammen beim Osterbyer Dorffest um die Wette. Es gab einen klaren Sieger.

von shz.de

04. August 2019, 15:17 Uhr

Osterby | Als Superman kostümiert oder mit viel Farbe bemalt und mit Federn geschmückt gingen sie an den Start, um als Erster nach rund 300 Metern ins Ziel zu schwimmen: 300 Enten wurden beim traditionellen Entenrennen während des Osterbyer Dorffestes auf die Reise geschickt. Die Bedingungen waren gut: Wegen der starken Regenfälle am vergangenen Mittwoch war das Auetal „unter Wasser“, das Dorffest musste auf den Bürgermeister-Ott-Platz verlegt werden (wir berichteten). Am Wochenende war das Wasser größtenteils abgelaufen und sorgte nun in der Au für einen für das Entenrennen guten Wasserstand, die für den Wettbewerb zusätzlich zweimal aufgestaut wurde.

Das Entenrennen aufgrund des aufgeweichten Bodens im Auetal abzusagen, kam nicht infrage, betonte der Vorsitzende der Dorffestgemeinschaft, Arne Ungerer. Viele Kinder würden sich auf die Veranstaltung freuen. „Das müssen wir auf jeden Fall durchziehen.“ Und so wurden die Enten am Bürgermeister-Ott-Platz mit einem Teleskoplader eingesammelt und zur Au gefahren, während sich die Zuschauer auf den rund 400 Meter langen Weg vom Festplatz zum Auetal machten, wo die Enten nach einigem Warten mit Applaus begrüßt wurden.

Nicht nur Kinder ließen ihre Enten an den Start gehen, auch einige Erwachsene machten mit. So auch Evelyn und Martin Karpa, die vier Enten zum Start brachten – eine für jedes Familienmitglied. „Vielleicht gewinnt man ja mal“, hoffte Evelyn Karpa. Und Martin Karpa lobte die Dorfgemeinschaft: „Jeder hilft mit, alle feiern zusammen. Es macht Spaß.“

Am Ende reichte es für keine Ente der Familie Karpa zum Sieg: Luis Bartikowskis Ente schwamm allen anderen davon und kam als erste ins Ziel. Als Gewinn gab es 50 Euro in bar.