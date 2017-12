Wolfskrug : Löschgruppe ist bald startklar

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Achim Messerschmidt

erstellt am 14.Dez.2017

Güby | Es gibt Hoffnung für den Feuerwehr-Standort Wolfskrug. Obwohl schon das Aus der Freiwilligen Feuerwehr besiegelt wurde, soll nun eine zur Hummelfelder Wehr zugehörige Löschgruppe den Brandschutz sicherstellen. Für eine Löschgruppe sind mindestens neun Kameraden erforderlich. Wie Wehrführer Marc Hansen auf der Gemeinderatssitzung in Güby berichtete, seien es aktuell sogar 14 in Wolfskrug. Acht von ihnen kämen aus Hummelfeld, einer aus Felm, fünf aus Güby. „Wir haben die Gruppenstärke erreicht“, so Hansen, das motiviere und darauf könne man aufbauen. Ohne die Löschgruppe könne der Brandschutz nicht zu 100 Prozent gesichert werden, machte er deutlich, bei einer Aufrechterhaltung des Standortes hingegen schon. Nach derzeitigem Stand gehe Hansen davon aus, dass die Löschgruppe am 1. Februar 2018 wieder aktiviert werde. Denn auch ein neues Löschfahrzeug ist schon da. Dafür erhofft sich die Gemeinde Hummelfeld von Güby einen Zuschus über 50 Prozent. Das bisherige Fahrzeug, ein rund 30 Jahre altes Tragkraftspritzenfahrzeug hat kein Wasser an Bord. Gekauft ist bereits ein gebrauchtes Löschfahrzeug LF8/6 von der Stadt Eckernförde. Das Löschgruppenfahrzeug mit einem 600-Liter-Löschwassertank kostet 5000 Euro. Die Gübyer Gemeindevertretung hat einstimmig dem Zuschuss zugestimmt. Dabei ist sich die Gemeinde durchaus bewusst, dass sie mit Folgekosten für die Ausstattung des Fahrzeuges und des Gerätehauses rechnen muss.

Die Gemeinde Güby hat sich auf ihrer Sitzung außerdem entschieden, am Projekt „Pestizidfreie Kommune“ teilzunehmen. Bei sechs Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen wurde der Antrag, den Silke Jöns vom Bürgerforum einbrachte, angenommen. Philipp Zülsdorff, bürgerliches Mitglied im Bauausschuss, erläuterte, worum es geht. „Es ist eine Initiative des BUND“, sagte er. Hintergrund sei die aktuelle Diskussion um Glyphosat, das in Verdacht stehe, krebserregend zu sein, und um den Rückgang der Insekten. Mit dem öffentlichen Bekenntnis, auf gemeindeeigenen Flächen keine chemischen Unkrautvernichter einzusetzen, könne Güby zum Vorbild auch für Privatgartenbesitzer werden, so Zülsdorff. Karl-Ulrich Berg (CDU) konnte dem Antrag nicht viel abgewinnen. „Der Einsatz von Pestiziden auf öffentlichen Fläche ist verboten“, betonte er. Auch Güby setze keinen chemischen Mittel ein, daher mache der Beschluss gar keinen Sinn. Zülsdorff wies auf die „Symbolwirkung“ eines entsprechendes Beschlusses hin, Silke Jöns schlug zudem vor, Flächen aufzukaufen, um eine Blumenvielfalt für Insekten zu schaffen.

„Güby ist auch 2017 schuldenfrei“, konnte Peter Thordsen (CDU) mitteilen. Der Vorsitzende des Finanzausschusses berichtete, dass im Nachtragshaushalt 2017 der Vermögenshaushalt um 474 00 Euro erhöht werden musste. Grund dafür sei die Verlegung einer neuen Verkabelung für die Straßenbeleuchtung. Die Rücklage zum Jahresende beträgt voraussichtlich rund 537 000 Euro und Ende 2018 gut 580 000 Euro.

Bürgermeister Manfred Pohl berichtete, dass die Stadtwerke Schleswig den Abwasserpreis um 27 Cent auf 3,02 Euro erhöhen werden. Grund für diesen Schritt seien erhebliche Probleme bei der Klärschlammentsorgung.