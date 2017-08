Integration : Lob für die Waabser Integrationsarbeit

vergrößern 1 von 2 Foto: Schaldach 1 von 2

Waabs | Überaus zufrieden mit der Integration von Flüchtlingen ist man in Waabs. Bei der Sitzung des Sozialausschusses konnte Uschi Fröhler, als Koordinatorin der Flüchtlingsarbeit im Ort, von einer sehr guten Integration der Familien berichten. Alle Familien hätten persönliche Betreuer, wie auch Ausschussvorsitzender Lothar Schaldach gegenüber der EZ berichtete. Die Kinder und Jugendlichen seien im Sportverein und anderen Gruppen gut integriert. Dies sei zuletzt beim Dorffest zu sehen gewesen, als die Kinder gemeinsam etwas vorführten, erklärte Schaldach.

Ordnungsamtsleiter René Kinza bestätigte als Gast der Sitzung, dass die Betreuung der Flüchtlinge in Waabs sehr vorbildlich laufe. In diesem Jahr waren dem Amt und seinen 19 Gemeinden lediglich 16 neue Flüchtlinge zugeteilt worden. Das sei sehr viel entspannter, als noch vor zwei Jahren. Aber er berichtete auch davon, dass die Flüchtlinge, je länger sie da seien und ihre Zukunft nicht geregelt sei, ein Gefühl der Minderwertigkeit entwickelten.

Auch hier seien die Waabser sehr aktiv, ergänzte Schaldach. So würden schon mehrere der neuen Mitbürger in Waabser Betrieben arbeiten. Schaldach dankte allen Helfern, die sich persönlich für das Wohl der Asylbewerber einsetzten. Ganz besonders wertvoll sei die Hilfe von Gisela Kurek-Kurka. Sie beherrsche die Sprache Farsi, wodurch sie schon bei vielen Einsätzen als Dolmetscher die Flüchtlinge und ihre Familien bei Behördengängen begleiten konnte. Während der Sommerferien übte sie zudem mit einer Reihe Kinder Deutsch und Mathematik, um ihnen den Start in der Schule zu erleichtern. „Die Integration ist in Waabs gut gelaufen“, sagte er dankbar.

Gut gelungen scheint auch der Betreiberwechsel im Kindergarten, wie die Ausschussmitglieder nach dem Bericht von Einrichtungsleiterin Nicole Meißner schlussfolgerten. Rechtzeitig zum Start des neuen Kindergartenjahres wurde nun eine dritte Gruppe eingerichtet. Meißner berichtete davon, dass es eine Genehmigung für das Provisorium gebe, da eine positive Perspektive durch den angedachten Anbau der Einrichtung bestehe. Die Erweiterung ist in Kürze Thema auf den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Bauausschusses. Zurzeit gibt es zwei gemischte Gruppen mit 19, beziehungsweise 17 Kindern und eine U3-Gruppe mit acht Kindern. Die Kinder werden in der Kernzeit von 8 bis 14 Uhr betreut. Die Gemeinde stehe in engem Kontakt zur Einrichtungsleitung und zu den Eltern, sagte Schaldach, es laufe alles rund, so sein Eindruck.

Festgelegt wurde, dass am 1. Oktober der Gemeindeempfang ab 11.30 Uhr, nach dem Gottesdienst, im Gasthaus Waabs Mühle stattfindet. Es werden verdiente Bürger geehrt und es gibt einen Imbiss für die Bürger.

Festgelegt wurde zudem, dass am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, um 11 Uhr ein Empfang am Einheitsgedenkstein erfolgt. Bürger sind eingeladen, möglicherweise eigene Erfahrungen zu dem Tag vorzustellen.

Relativ wenig nachgefragt wird der Freizeitpass der Gemeinde. „Er ist zu wenig bekannt.“ Auf ihm können sich Kinder der Gemeinde Kosten von Freizeitangeboten bestätigen lassen. Bis zu 25 Euro im Jahr erstattet die Gemeinde. Der Pass ist beim Bürgermeister oder bei Lothar Schaldach erhältlich und kann auch dort zur Abrechnung abgegeben werden.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 30.Aug.2017 | 06:15 Uhr