Neue Unterwasserkamera an der Mole : Live und in Farbe: Die Welt unter Wasser

vergrößern 1 von 6 Foto: karkossa-schwarz (5) 1 von 6









Eckernförde | Miesmuscheln und Seenelken an der Spundwand, ein vorüberziehender Heringsschwarm, ein Seeskorpion, der Unterschlupf hinter der mit Seenelken bewachsenen Fahrradklingel sucht, Butterfische oder Dorsche, die gegen die Strömung an den mit Seepocken und Algen bewachsenen Campingstühlen Nahrung suchen – diese Anblicke bleiben vorerst noch den Tauchern vorbehalten, die an der Außenmole im Eckernförder Hafen auf Tauchgang gehen. Aber nur noch wenige Wochen: Dann liefert eine hochmoderne Unterwasserkamera Aufnahmen aus rund sechs Metern Tiefe an Land. Mithilfe eines 180 Meter langen Glasfaserkabels wird die riesige Datenmenge auf einen Rechner im nahen Ostsee Info-Center (OIC) gespielt, der sie wieder in Bilder umwandelt. Das Besondere: „Es handelt sich nicht um Einzelaufnahmen, sondern um einen Film, der rund um die Uhr läuft“, erklärt OIC-Techniker und Taucher Marco Knaup. Der Besucher im OIC kann auf diese Weise wie ein Taucher am Unterwasserleben teilhaben – im Sommer wie im Winter.

Gestern Vormittag gab es einen Probetauchgang für die Unterwasserkamera, deren Gehäuse aus Titan das rund 10 000 Euro teure Gerät vor Korrosion durch das Salzwasser schützt. „Wir wollen den idealen Standort für die Kamera herausfinden, was die Lichtverhältnisse und den Rundumblick angeht“, sagt Thorsten Peuster. Der passionierte Taucher, der seit 20 Jahren die Tauchschule „Tauchen & Meer“ in Eckernförde betreibt, hatte vor acht Jahren die Idee, unter Wasser eine ständige Kamera anzubringen. „Das Problem vom Unterwasserleben ist, dass es keiner sieht – bis auf die Taucher“, führt er aus, „das wollte ich mit der Unterwasserkamera ändern.“

Die Taucher Sönke Staack und Olaf Johannsen sind bereits im Wasser, als Peuster und Knaup die 15 Kilogramm schwere Kamera vorsichtig an einer Leine in die Tiefe gleiten lassen. Die Aufgabe der Taucher ist es, den bestmöglichen Platz für eine spätere Befestigung der Kamera zu suchen. Direkt am Ende der Außenmole in sechs Metern Tiefe liefert die 12 Megapixel starke Kamera ein absolut klares Bild der Unterwasserwelt. Ausgestattet mit einem besonderen Objektiv, einem „Fisheye“, das den Betrachtern mit 170 Grad nahezu ein Rundumbild liefert, sind selbst kleine Seesterne an der Spundwand zu erkennen. „Ich bin absolut begeistert“, sagt Peuster. Es sei gut, dass es acht Jahre mit der Verwirklichung der Idee gedauert habe. Denn in der Zeit habe sich da unten viel Leben entwickelt, so dass es jede Menge zu sehen gebe. Die Software des Computerprogramms bietet auch die Möglichkeit, auf dem Bildschirm neben einem großen Bild vier kleine Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen.

Die Technik der Kamera ist ausgeklügelt. Nach den Vorstellungen von Peuster und Knaup hat ein Ingenieurbüro in Fockbek sie entwickelt. Das Gehäuse stammt aus England, wo auch die Dichtigkeitsprüfung stattfand. Mit dicken Schrauben soll sie an der Spundwand montiert werden. Für das Bohren der Löcher ist ein spezieller Bohrer nötig. „Ich bastele aus einem pneumatischen Bohrer einfach einen Unterwasserbohrer“, sagt Thorsten Peuster.

Rund 23 000 Euro kostet das gesamte Projekt. Zu den Kosten für die Kamera kommen Gelder für Kupferkabel, Leerrohre für das 180 Meter lange Gasfaserkabel, das die Datenmenge ins OIC liefert, Computer und ein 50 Zoll großer Monitor, auf dem die Aufnahmen zu sehen sind.

„Der Monitor soll im Erdgeschoss neben der Labortür angebracht werden“, erzählt OIC-Leiterin Hannah Sliwka. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums im nächsten Jahr ist die Anschaffung der Unterwasserkamera bereits eine Maßnahme der großangelegten Renovierung des OIC, die für Januar und Februar 2018 geplant ist. „Das gesamte Ausstellungskonzept soll überarbeitet werden“, verrät Sliwka. Durch die Unterwasserkamera bekomme das OIC ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Finanziell unterstützt wird das Projekt, das bereits viel Eigenarbeit der OIC-Mitarbeiter gefordert hat, vom Europäischen Fischereifonds, durch das Lossparen der Sparkasse, vom Umweltbildungsverein Eckernförde und von privaten Spendern, zu denen auch Thorsten Peuster gehört, der die Tauchgänge finanziert hat. Anfang September soll die Unterwasserkamera der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 23.Aug.2017 | 06:04 Uhr