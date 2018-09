Live-Musik zur Festivaleröffnung

von Gernot Kühl

Das 12. Internationale Naturfilmfestival Green Screen ist gestern Abend in der Stadthalle eröffnet worden. Festivalleiter Dirk Steffens konnte unter anderem die Filmer Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg begrüßen, die von ihren Dreharbeiten mit Polarwölfen in Kanada berichteten. Das Oliver Heuss-Ensemble spielte live zum neuen Festival-Trailer. In den kommenden Tagen werden über 100 Filme in 16 Preiskategorien gezeigt. Seite 7, 9 und 10