Holzbunge : Live-Musik bis spät in die Nacht

Woodbunge-Festival mit 13 Live-Bands am 26. und 27. Juli in Holzbunge .

von Achim Messerschmidt

19. Juli 2019, 13:35 Uhr

13 Bands werden es wieder sein, die am nächsten Wochenende, 26./27. Juli, live auf der Bühne für ordentlich Stimmung sorgen werden. 13 Bands waren es auch 2018 beim Woodbunge-Festival, dem etwas anderen Konzertereignis inmitten der Hüttener Berge. Doch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter Andrej Siebert und Jens Görlich mit einigen Fans mehr. „Gut 200 pro Tag werden es sein, damit sind wir auch am Limit“, betont der 35-Jährige, der das Festival seit der Premiere 2012 Stück für Stück weiterentwickelt hat. „In diesem Jahr gibt es erstmals eine Bulli-Stellplatzwiese in Festivalnähe“, betont der Holzbunger.

Andrej Siebert hat zwar ein riesiges Grundstück rund um sein Haus, doch so richtig zu nutzen wusste er es lange Zeit nicht. Also organisierte er 2012 ein erstes Konzert, „drei Bands hatte ich eingeladen, eine ist gekommen“, erzählt er. Etwa 40 Zuschauer seien dabei gewesen, alles Freunde und Bekannte. Ein Jahr später waren es dann schon drei Bands, jetzt sind es 13. Und die machen auf dem Grundstück in der Nähe von „Whisky-Krüger“ (ehemals Redderhus) Musik vom Allerfeinsten – bis spät in die Nacht. Bis dahin liegt noch viel Arbeit vor Siebert und seinem Helferteam. Eine richtige Bühne wird es wieder geben, erstmals mit Teppich, „auf so einer Bühne hat bestimmt noch keine Band gespielt“, ist er überzeugt.

Für die Zuschauer stehen mehrere Dixi-Toiletten und eine Dusche zur Verfügung. Wer das Zwei-Tage-Ticket (35 Euro) kauft, kann kostenlos zelten. Es gibt Kaffee und Kuchen, Getränke, Pommes und Çurrywurst.

Die erste Band tritt am Freitag um 16.30 Uhr auf. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Freitag treten die Bands aus der näheren Umgebung auf, am Sonnabend die mit weiterer Anreise, beispielsweise aus Leipzig, Rostock oder Frankfurt. Gespielt wird vor allem Rock und Independent. Beschwerden von Anliegern, die sich durch laute Musik gestört fühlten, blieben bislang aus. Die Holzbunger unterstützen das Projekt in ihrem Dorf.

Ein rund 30-köpfiges Helferteam sorgt für einen reibungslosen Auf- und Abbau sowie die Zufriedenheit von Fans und Musikern. Aus einer Privatparty ist mittlerweile ein namhaftes Festival geworden, hinter dem der junge Verein „Woodbunge“ steht.

Auch unter den Musikern spricht sich der Erfolg der Veranstaltung herum. Die Rückmeldungen der Musiker seien durchweg positiv, berichtet Siebert. Viele würden nach ihrem Auftritt noch bleiben und sich nicht sofort auf den Heimweg machen. Gab es bislang für die Band keine große Gage, sondern nur Fahrtkosten und Verpflegung, ist es den Veranstaltern jetzt gelungen, das Budget für die Musiker zu erhöhen.

Mit dabei ist unter anderem die Deutsch-Rockband Diebesgut aus Kiel. Die fünf Jungs haben bereits mehr als 200 Auftritte hinter sich. Sie werden am Freitag ab 19 Uhr auf der Bühne stehen. Das Trio Orangepeeler aus Recklinghausen hat 2015 sein erstes Album „A Twist of Fake“ herausgebracht. Die Wurzeln der Band liegen in den 80ern. Sie beeindrucken mit überraschenden Rhythmenwechseln, ungewöhnlichen Songstrukturen mit psychedelischem Charakter. Ihr Auftritt: am Sonnabend um 17.45 Uhr. Die Fünf von Kahuna aus Elmshorn und Hamburg mit Frontfrau Maya Witulski machen Grunge-Rock-Pop-Musik. Sie sind am Sonnabend ab 19 Uhr zu hören.

Tickets (Ein- oder Zwei-Tages-Tickets) für das Festival können nur noch bis morgen online (www.woodbunge-festival.de) bestellt und verschickt werden. Ab 22. Juli können die Karten bestellt und an der Kasse abgeholt werden. Der Vorverkauf läuft auch in Kiel im Vinylsalon, Metzstraße 45.

Den Fans, die mit dem Auto kommen, empfiehlt Siebert, auf dem Parkplatz von Whisky-Krüger zu parken. Außerdem sind Parkplätze hinter der Tankstelle ausgeschildert.