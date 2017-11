Literaturlehrstunde ohne Verriss

vergrößern 1 von 2 Foto: smz 1 von 2

Annemarie Stoltenberg und Eckernförde – entwickelt sich das inzwischen zu einer echten Liebesgeschichte? Was einst recht unbeachtet in einer kleinen Kneipe mit nur wenigen Zuhörern entstand, hat sich inzwischen zu einer mit Spannung und Vorfreude erwarteten Veranstaltung entwickelt. Jetzt füllt „Annemarie und ihre Bücher“ die Stadthalle . Annemarie rief, und so viele kamen am Freitagabend, dass die Plätze knapp wurden. Veranstalter Gerd Kieckbusch von der Bücherstube am Gänsemarkt hat wieder einmal ins Schwarze getroffen. Auch das Publikum war von vornherein bestens gestimmt. NDR-Journalistin Annemarie Stoltenberg aus Hamburg fühlte sich „zu Hause“; sie mag inzwischen sogar die Stadthalle leiden.

Alle 19 Bücher waren auf dem Tisch gestapelt, ein recht wackeliger „Turmbau zu Babel“ – aber er hielt, was er versprach: Zwei kurzweilige Stunden mit Neuerscheinungen, frisch in diesem Jahr erlesen, für sehr gut befunden, mit viel innerer Anteilnahme vorgestellt. Dazu für die Übersprungswirkung freigegeben von einer buch-verliebten „Leseratte“, die amüsant und liebenswert ihre vielen Gäste gefangen nahm .

Nein, einen Verriss gab es diesmal nicht, aber es liegt an der Güte der einzelnen Publikationen, dass die Journalistin unterschiedlich über Inhalte, Schreibstil und die eigene Begeisterung berichtete. Ihr aktuelles Lieblingsbuch heißt „Was man von hier aus sehen kann“ von Marianne Leky. Wann immer Großmutter Selma von Okapis träumt, stirbt jemand. Ansonsten hütet sie ihr Enkelkind. „Ein Buch voller Zärtlichkeit, das sich in die Herzen schleicht.“

Richard Ford beschreibt mit „Zwischen ihnen“ eine glückliche Kindheit mit liebevollen Eltern, einem Vater, der es genoss, nach seinen anstrengenden Diensten von seiner Familie verwöhnt zu werden. Jochen Missfeldt bringt mit „Sturm und Stille“ eine Storm-Biographie, und der juristisch zu 100 Prozent abgesicherte und fundierte Roman „Justizpalast“ von Petra Morsbach reißt Annemarie Stoltenberg schier vom Hocker. Beim Debütroman der eigenen Tochter Gerhild Stoltenberg („Überall bist Du“) wollte sie vorm Erscheinen „am liebsten tief verschleiert das Land verlassen“. Dann doch überzeugt, liest und singt sie in der Stadthalle vor: Die zart geschilderte Zauberkraft einer Mutter, die ihr krankes Kind erfolgreich hütet, überwältigte wohl alle Zuhörer.

Ob es die tröstliche, Mut machende Geschichte der Begräbnisgeigerei gibt („Abschlussball“, Jess Jochimsen), oder die traurige einer kurzen Ehe im Flüchtlingslager (Anuk Arudpragasam), ein Buch über weibliche Sexualität mit „Die Unzertrennlichen“ von Stuart Nadler mit hochgelobter Eleganz der Sprache - die Reihe der Buchvorstellungen will nicht abreißen. Gut so, weil dazwischen Urpersönliches von Annemarie Stoltenberg durchbricht. So kann sie sich zum Beispiel maßlos aufregen über einen, der die Lautstärke in der Elbphilharmonie bemeckert, statt das Schöne zu genießen.

Und es macht ihr offensichtlich Spaß, mal die Contenance zu verlieren. Ihre Kommentare zur weiblichen Sexualität wären darüber hinaus einen Extra-Artikel wert. Ein flammendes Plädoyer für „körperliche“ Bücher und die bitte aus dem Buchhandel – es folgt großer Beifall.